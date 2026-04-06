Светът обсъжда изпълнената с ругатни и нецензурни думи заплаха на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в изпълнена с ругатни публикация в социалните мрежи, че ще нанесе удари по още обекти от критичната инфраструктура на Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен до утре, пише „Телеграф“. Тръмп преди това бе дал на Техеран 10-дневен срок да се съгласи на сделка за отваряне на протока, а вчера удължи този срок до „вторник, 20:00 ч.“.

Тръмп обеща да унищожи „всички електроцентрали“ и мостове в Иран и заяви, че иранският народ „живее в ада“.

Изпълнената с нецензурни закани заплаха, подчертава все по-силното напрежение около войната, тъй като няма признаци, че Техеран и Вашингтон са близо до сключване на споразумение, пише и „Вашингтон пост“.

Експерти по човешките права предупреждават, че евентуални атаки срещу гражданска инфраструктура биха били в нарушение на международните закони за въоръжените конфликти, пише „Вашингтон пост“. Енергопреносните мрежи, както и водните съоръжения и мостовете, са инфраструктура с „двойна употреба“, която се използва от цивилното население, но военните също разчитат на нея за своите операции, отбелязва вестникът.

Повече от пет седмици след началото на войната Тръмп все още не може да определи ясни условия за край на конфликта, пише „Лос Анджелис таймс“. Запасите на Иран от обогатен уран си остават заровени под земята и под контрола на Техеран, посочва изданието. А затварянето на Ормузкия проток вече доведе до повишаване на цените на енергията по целия свят и поражда опасения от предстоящ петролен шок.

Луд ли е Тръмп?

Някои американски политици реагираха с тревога и поставиха под въпрос психическото състояние на американския президент, след публикуването на заплахата на Тръмп, пише „Гардиън“.

Марджъри Тейлър Грийн, бивша ревностна съюзничка на Тръмп, която сега е негов критик, заяви, че всеки служител в администрацията на Тръмп, който твърди, че е християнин, трябва да „моли Бог за прошка“. „Познавам всички вас, както и него, и той е полудял, а всички вие сте съучастници. Не защитавам Иран, но нека бъдем честни за всичко това“, написа тя в публикация в социалната мрежа Х.

Конгресменът демократ Джейк Окинклос, който е ветеран от морската пехота на САЩ, заяви пред „Фокс нюз съндей“: „Иран осъзнава, че всъщност контролът над протока е дори по-стратегически важен за тях от разработването на ядрено оръжие“. „Стратегически погледнато, тази война е провал“, добави той.