Григор Димитров запази мястото си в световната ранглиста, Иван Иванов и Александър Василев с рекордни класирания

06 април 2026, 11:07 часа
Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 93-о място в световната ранглиста. 34-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, запазва актива си от 645 точки. Хасковлията ще стартира утре участието си в състезанието от сериите "Мастърс" в Монте Карло срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина).

Иванов прогресира със 176 места

Шампионът от „Уимбълдън“ и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира със 176 места до рекордната в кариерата си 604-а позиция с 61 точки, след като в края на март спечели титлата на надпреварата за мъже в Тарагона (Испания).

Рекордно класиране записва и Александър Василев, който преди десетина дни достигна първи четвъртфинал на сингъл при мъжете във веригата „Чалънджър“ в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев се изкачва с още две места до 890-ото с 25 точки.

Номер 1 в класацията на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания) с 13590 точки, пред Яник Синер (Италия) с 12400 точки и Александър Зверев (Германия) с 5205 точки. В топ 10 единствената промяна е изкачването с едва позиция на Бен Шелтън (САЩ), който измества сънародника си Тейлър Фриц от осмото място.

