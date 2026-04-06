Отвличане и 4 случая на домашно насилие само за 24 часа в Софийско

06 април 2026, 11:01 часа 225 прочитания 0 коментара
Около 17.30 часа на 4 април жена от с. Голяновци подала сигнал в полицията, че мъжът й е държан против волята му от негов познат в района на с. Огоя. Това съобщиха от ОДМВР - София. Служители на РУ-Своге реагирали незабавно и след бързи оперативно-издирвателни действия установили и задържали извършителя. За изясняване на евентуална съпричастност към деянието е задържан и втори мъж. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 142А, ал.1 от НК. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Насилие и побоища

Около 20.50 часа на 5 април жител на с. Вакарел подал сигнал на тел. 112, че брат му го е нападнал, ненесъл му е побой и после се е оттеглил в неизвестна посока.

Пострадалият е прегледан от екип на спешна помощ, като са установени счупени предни зъби и подутина в областта на едната скула. Извършителят е установен и задържан в РУ-Ихтиман за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 12.50 часа на 5 април мъж съобщил в полицията за сбиване между съседите му в Божурище. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Сливница.

Пред тях жена разказала, че партньорът й я е набил. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т.5А от НК.

Пред очите на децата

Около 21.40 часа на 5 април жителка на с. Трудовец сигнализирала в полицията, че мъжът, с когото съжителства, й е нанесъл побой пред непълнолетните им деца.

На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Ботевград, които задържали извършителя. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5А от НК.

За осъществено домашно насилие с обвинение се сдоби жител на Етрополе. Срещу 27-годишния било образувано досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала – престъпление по чл. 131, ал.1, т.5А от НК. Наложена му е марка за неотклонение „подписка“.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Отвличане Домашно насилие побой задържани
