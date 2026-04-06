Войната в Украйна:

"Още от същото": Омбудсманът се възмути срещу старата формула за сградна инсталация на нов глас

06 април 2026, 11:08 часа 175 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Още от същото": Омбудсманът се възмути срещу старата формула за сградна инсталация на нов глас

Омбудсманът Велислава Делчева смята, че предложените изменения в наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

Делчева изпрати становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата за сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март 2026 г.

Новата - стара формула

Още: Сметките за парно още са по отменена от Съда на ЕС формула: Предложиха нова под заплаха от глоби

Омбудсманът е на мнение, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си.

Според наредбата количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено и омбудсманът повтаря многократно заявяваното си становище, че ако тази енергия може да бъде реално измерена, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат.

Мнението на Делчева е, че се прави опит да бъде предложена на пректика вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми", се посочва в становището.

Още: Шоково поскъпване на сметките за парно: Асоциацията на топлофикационните дружества говори за жалбите

В позицията си Делчева обръща внимание, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите ѝ това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Източник: БГНЕС

Няма да има прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление

ОПо думите на омбудсмана проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление.

"В този си вид предложенията не гарантират прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление", се казва още в позицията.

Още: Мая Манолова: Ще обжалваме в съда новата-стара формула за сградна инсталация

Все пак, в позицията си Делчева отчита като положителна стъпка предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията. Омбудсманът обаче е на мнение, че това не компенсира основните слабости на проекта.

Делчева настоява в своята позиция и за промяна в разпоредбите, които дават възможност – но не и задължение – на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

Омбудсманът прави заключението, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Омбудсман Топлофикация сградна инсталация Велислава Делчева
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес