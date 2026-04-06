"Още от същото": Омбудсманът се възмути срещу старата формула за сградна инсталация на нов глас

Омбудсманът Велислава Делчева смята, че предложените изменения в наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

Делчева изпрати становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата за сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март 2026 г.

Новата - стара формула

Омбудсманът е на мнение, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си.

Според наредбата количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено и омбудсманът повтаря многократно заявяваното си становище, че ако тази енергия може да бъде реално измерена, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат.

Мнението на Делчева е, че се прави опит да бъде предложена на пректика вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация.

"Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми", се посочва в становището.

В позицията си Делчева обръща внимание, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите ѝ това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Източник: БГНЕС

Няма да има прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление

ОПо думите на омбудсмана проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление.

"В този си вид предложенията не гарантират прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление", се казва още в позицията.

Все пак, в позицията си Делчева отчита като положителна стъпка предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията. Омбудсманът обаче е на мнение, че това не компенсира основните слабости на проекта.

Делчева настоява в своята позиция и за промяна в разпоредбите, които дават възможност – но не и задължение – на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

Омбудсманът прави заключението, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.