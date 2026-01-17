Роби Уилямс изненада феновете, пусна новия си албум по-рано (ВИДЕО)

Британският поп изпълнител Роби Уилямс пусна новия си студиен албум "Britpop" три седмици преди официално обявената дата, предаде ДПА. Албумът на 51-годишния изпълнител, който е първият му за последните седем години, вече получи положителни отзиви от критиците.

Във видео, споделено в Instagram, Уилямс казва: "Хора, хайде, достатъчно време мина. Реших, че искам да го пусна сега. Дълго време чакахме. Сега, моля, действайте. Хайде".

Повече за албума "Britpop

"Britpop" е 13-ият студиен албум на Роби Уилямс и включва четири вече издадени сингъла: "Rocket", "Spies", "Human" и "Pretty Face". Преди броени часове излезе и нов сингъл от албума, озаглавен "All My Life".

Проектът съдържа и колаборации с бившия колега на Уилямс от Take That - Гари Барлоу, с фронтмена на Coldplay Крис Мартин и Тони Айоми от Black Sabbath.

Отзивите

Rolling Stone му даде четири от пет звезди, като отбеляза: "Албумът е безкомпромисно луд, както показват вихрещите се китари в "Rocket", но тази непрекъсната непредсказуемост е неговата сила".

Вестник "Гардиън" също му присъди четири звезди и посочи влиянието на бритпоп групата Oasis върху Уилямс. Изданието отбеляза: "Няма как да се сбърка влиянието върху вокалната интонация в "All My Life", но мелодиите имат енергия и блясък, които издигат тези песни над нивото на имитация, а резултатите са изключително приятни".

Вестник "Телеграф" също даде четири звезди и определи албума като "изключително забавен".

Първоначално албумът трябваше да излезе през октомври 2025 г., но Уилямс отложи премиерата, след като разбра, че ще съвпадне с издаването на "The Life Of A Showgirl" на Тейлър Суифт - албум, който подобри няколко музикални рекорда.

През следващия месец Уилямс тръгва на турне под надслов "Long 90’s Tour".

Източник: БТА