Войната в Украйна:

Васил Найденов за скандала със Стефан Димитров: Някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът

07 август 2025, 15:31 часа 672 прочитания 0 коментара
Както съобщихме преди дни, композиторът Стефан Димитров е изпратил нотариална покана до Васил Найденов с категорична забрана да пее негови композиции – общо 20 песни, сред които някои от най-големите хитове в репертоара на певеца като "Сбогом, моя любов", "По първи петли", "Там, след края на света", "Казано честно, всичко ми е наред", "На случайна гара" и други. Причината за раздора между тях стана песента "Там, на завоя", чието авторство Найденов обявил публично за свое. 74-годишният изпълнител проговори по казуса, като обясни, че според него изпратената нотариална покана не означава забрана.

Какво твърди Васил Найденов относно скандала със Стефан Димитров 

"Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона. Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът", каза Найденов пред "Филтър".

Той е категоричен, че ще продължи да изпълнява "Болката отляво", "Казано честно, всичко ми е наред" и "Там, на завоя". "Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват."

Какво сподели Димитров по казуса

Стефан Димитров пък каза пред "24 часа": "Целият скандал стана заради песента “Там на завоя”. Историята ѝ е, че преди 23 години я написах за един мюзикъл на Хачо Бояджиев, който се казва “Картини от една нашенска изложба или... Големаноff”. Там я пеят Иван Петрушинов и Николай Николаев и си е част от мюзикъла. Васил я чу и реши да я направи. Проблемът не е за тази песен, а за морала в така нареченото изкуство. През цялото време - защото се познаваме над 50 години с него, никога не съм поставял въпроса, че някоя песен трябва да ми се плати. Така сме работили с него, за да се получи, песента да стане хит, да се харесва на хората. 20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него. Сега изведнъж каза, че тази песен от мюзикъла той я е написал".

Композиторът настоява Найденов да започне да му плаща заслуженото. "Искам той да ми отчислява от тези места, където пее. Това е. Нищо срамно няма. Не само на мене, но и на Маргарита, на Мишо Белчев, като пее “По първи петли”. Т.е. една песен има съавтори и те би трябвало да получават нормални пари за това, че са я създали като произведение".

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Васил Найденов Стефан Димитров
