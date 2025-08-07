Войната в Украйна:

07 август 2025
Tiamat се завръщат в София тази есен

На 15 ноември 2025 клуб Joy Station ще се потопи в дебрите на мрака, защото ще посрещне за първи път на сцената си шведските готик метъл легенди Tiamat.

След напълно разпродадения им концерт през 2022 г., групата пристига за ексклузивно шоу в София и е в очакване да се срещне с верните си български фенове.

Наскоро Йохан Едлунд и компания споделиха в социалните мрежи, че са в студио и работят по нов материал, и въпреки че все още няма яснота кога ще бъде издаден следващ албум, ние очакваме изненади по време на шоуто им тук. Tiamat са на сцена вече повече от 30 години, имат сериозна дискография зад гърба си и със сигурност са подбрали сетлист, в който всеки техен фен ще открие любимо парче.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (включително касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“), касите на магазини „Фантастико“, както и онлайн ТУК.

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
