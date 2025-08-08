Мила Роберт и Азис се събраха и възпяха Бог (ВИДЕО)

Само месец след успешния международен дебют на албума „SRCE <3“, Мила Роберт представя най-голямото събитие в своята кариера досега – дует с краля на българския поп-фолк Азис. Песента носи заглавието „Полуживи“ и е интимна, експлозивна и духовна едновременно – модерна музикална молитва, в която се преплитат електроника, болка и божествена надежда.

Повече за дуетното им парче

„Темата на “Полуживи” е Бог. Песента е молитва - усещането в теб, че има кой да ти подаде ръка. Че всичко това тук е заблуда и има нещо по-голямо от нас, с което можем да комуникираме, на което да се облягаме, когато боли. Не става дума за религия, а за шепота в сърцето ти. Тази песен дойде в комплект с “Покемон” и “Мечка” и още в началото знаех, че е специална. Азис я направи електрична молитва.“ – споделя Мила Роберт.

Когато Азис пристига в студиото, влиза уверено и със свой подход към процеса. Събува обувките си, съблича се и казва: „Сега правя вечна песен". Без предварителен план започва да импровизира и така се ражда втората част на припева – момент на чисто вдъхновение, който превръща „Полуживи“ в нещо повече от песен.

Азис, от своя страна, не крие възхищението си от Мила Роберт: „Мила е космическа! Артисти като нея са боготворени на Запад. Умна, смела, сдобрител на светове и раси. Заличава полове и предразсъдъци. Пратеник от бъдещето. Ако сега не я оценим, сме обречени".

Уважението между двамата артисти не е моментно, а изграждано във времето. „Азис е правил толкова смели неща в едни толкова забутани времена, че ние и до днес, дори да се радваме на сравнителна свобода, не можем да си позволим. Той е копал пътя, за да може ние сега да вървим. А за моя живот лично той не спира да променя реалността ми с подкрепата и любовта си. Вечно ще съм му благодарна и признателна!“ – добавя Мила.

Клипът към „Полуживи“ е режисиран от Георги Пеев, оператор е Nanio Naniov, а стиловата визия е в ръцете на The Trackers. Фотограф е Duran Duran.

За албума „SRCE <3“

Албумът „SRCE <3“ излезе преди един месец и вече се радва на успех. Албумът сам по себе си вече показа потенциала на Мила да пробие граници – през първата седмица след излизането си, той достигна 12-то място в Apple Music класацията за Малта, което е забележителен успех за български артист! Освен това, албумът беше и на първо място в България в продължение на седмица.