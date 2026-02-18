Гимназия в Плевен се сдоби с нов STEM център по математика, информатика и зелени технологии (СНИМКИ)

В навечерието на своята 75-ата годишнина Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен откри нов STEM център - модерно образователно пространство за знание, иновации и творчество. Центърът е изграден по процедура „Училищна STEM среда" по Механизма за възстановяване и устойчивост, като максималният размер на допустимите разходи по инвестицията възлиза на 124 049 лв. От името на Община Плевен гост на събитието бе началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Ирена Александрова. Гости бяха също областният управител инж. Мартин Мачев, началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева, учители, ученици, колеги и приятели на училището.

Новата STEM среда включва две основни направления – „Математика и информатика" и „Зелени технологии и устойчиво развитие", както и три високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, които допълват възможностите за иновативно и дигитално обучение. Учениците ще имат възможност да работят по реални проекти и казуси, да провеждат практически експерименти и да използват съвременни технологии като роботика, 3D принтиране, програмиране и виртуална реалност.

От ПГ по механоелектротехника изказаха благодарност към всички институции, бизнес партньори и към екипа на училището, допринесли за реализирането на проекта. „Когато работим заедно, можем да създаваме среда, която дава бъдеще", посочи директорът на училището инж. Цветелина Стойкова. И допълни: „С откриването на STEM центъра гимназията прави още една крачка към съвременно образование, подготвящо младите хора за професиите на бъдещето и развиващо ключови умения като критично мислене, работа в екип и ефективно решаване на проблеми“.