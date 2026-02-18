Доходи и разходи на българите, кое расте повече: Актуални данни

Средните доходи на лице от домакинство се повишават по-силно от разходите през последните три месеца на изминалата година. Това показват данни на Националния статистически институт. Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3687 лв., като нараства с 9,4% спрямо същия период на 2024 г. В същото време тримесечният общ разход средно на лице от домакинство се повишава с 5,6% до 3203 лева.

Доходи

Най-висок относителен дял в структурата на общия доход е този от работна заплата (58,3%), следван от доходите от пенсии (29,6%) и от самостоятелна заетост (7,6%), като спрямо последното тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от от работна заплата се увеличава с 3,9 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0,6 процентни пункта.

Още: Стана ясно с колко ще се увеличат пенсиите от юли

В номинално изражение доходите от работна заплата се повишават през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано със 17,1% - от 1835 на 2149 лева, от самостоятелна заетост - от 260 до 292 лв. (повишение с 8,4%), от пенсии - до 1090 от 1019 лева (повишение със 7%), а от социални обезщетения и помощи намаляват до 56 от 69 лева (спад с 18,8%).

Разходи

Най-голям дял в общите разходи през последното тримесечие на 2025 г. заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (29,6% от общите разходи), следвано от разходите за данъци и социални осигуровки (15,8%), за жилище (15,0%) и за транспорт и съобщения (11,3%).

Още: Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. разходите за храна и безалкохолни напитки нараства до 948 лв. спрямо 888 лв. година по-рано, за алкохолни напитки и цигари - до 139 от 123 лв.; за данъци и социални осигуровки - до 506 от 425 лв.; за жилище (вода, електроенергия, отопление и др.) - до 480 от 469 лв. и за транспорт и съобщения - до 363 от 348 лв., докато за здравеопазване намаляват до 181 от 182 лева.