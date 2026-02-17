Кметът на Плевен се срещна с посланика на Словения у нас

Посланикът на Република Словения в България Н. Пр. Наташа Бергел, посети Плевен и проведе среща с кмета на Общината д-р Валентин Христов. „Радвам се да Ви посрещнем отново в Плевен, и Ви благодарим за приятелството и доброто сътрудничество“, обърна се към госта д-р Христов. Двамата разговаряха за работата по настоящи и предстоящи инфраструктурни проекти, важни за Плевен, както и за добрите отношения, създадени между Плевен и Посолството на Словения у нас.

Програмата на посланик Бергел в Плевен включваше и участие в лекционната програма на Международното изложение „Пчеларство – Плевен`2026“, в което тази година се представиха повече от 120 фирми, организатори и пчелари от 20 държави. „Международното пчеларско изложение е още едно доказателство, че сътрудничеството между словенските експерти и местните български пчелари не е еднократно събитие, а партньорство, което се изгражда и развива година след година“, посочи Н. Пр. Наташа Бергел.