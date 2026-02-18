Кой е Хасан Адемов - предложението на Андрей Гюров за министър на труда и социалната политика?

Хасан Адемов е предложен от Андрей Гюров за служебен министър на труда и социалната политика. Той е сред най-опитните представители на ДПС в областта на социалната политика и здравеопазването. След конфликта между санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и Ахмед Доган и последвалото разделение в партията, Адемов остава в кръга около почетния председател.

Името му трайно присъства в дебатите за пенсионната система, осигурителния модел и пазара на труда. В периода 2013 - 2014 г. вече е заемал поста министър на труда и социалната политика в кабинета на Пламен Орешарски. Още: Хасан Адемов обвини "Възраждане", че изпълняват тежка поръчка от ДПС – Ново начало

Роден е на 24 януари 1953 г. в Исперих. През 1979 г. завършва Медицинския университет във Варна, след което придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение.

Кариерата му започва в здравната система, но постепенно се насочва към изработването на публични политики, с акцент върху здравното и социалното осигуряване.

Адемов е народен представител от ДПС в поредица парламенти - от 38-ото до 47-ото Народно събрание, а след двугодишно прекъсване влиза и в 51-вото НС. В различни мандати оглавява или е заместник-председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика, както и член на комисията по здравеопазване. Още: АПС чака инициатива за удължаване на бюджета от Министерски съвет

На местните избори през 2011 г. участва в надпреварата за кмет на Разград, където се класира трети с малко над 6 хиляди гласа.

Владее руски и английски език. Женен е и има двама синове.