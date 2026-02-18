Почти 2000 метра: Кой е най-големият ледник в света?

Както съобщава discoverwildlife общата площ на ледниците по света е приблизително 700 000 квадратни километра. Най-голямата ледникова система в света и най-дългият ледник в света се намира в Антарктида: системата от ледников шелф Ламберт - ледников шелф Амери. Този ледник е и леден поток - част от ледена покривка, която се движи по-бързо от околния лед.

Най-големият ледник в света

Според НАСА, по-голямата част от ледника Ламбърт се движи със скорост от 400 до 800 метра годишно. Той тече от Антарктическия леден щит до ледения шелф Амери (залив в Източна Антарктика), където се влива в морето.

С разширяването на ледника върху ледения шелф, скоростта му на напредване може да достигне 1000-1200 метра годишно. В статията се посочва: „Това означава, че Книгата на рекордите на Гинес го счита за част от системата на ледника Ламбърт и ледения шелф Амери. Самият ледник е дълъг над 435 километра, но най-дългата линия на течението от водосбора във вътрешността на страната до ръба на ледения шелф Амери е приблизително 1470 километра.“

Според GWR, общата площ на ледника Ламбърт и шелфовата ледникова система Амери е 1 550 000 квадратни километра - приблизително два пъти по-голяма от площта на Тексас. На места се смята, че ледникът е дълбок до 1950 метра. Тази ледена шелфова система е открита от австралийски екипаж на самолет през 1956/57 г. в Австралийската антарктическа територия.

Отбелязва се, че ако се измери площта на отделен ледник, победителят е ледникът Селер (също разположен в Антарктида). Площта му е 7000 квадратни километра. Това е малко по-голямо от площта на американския щат Делауеър или малко по-малко от остров Крит в Гърция. Ледникът Селер се намира в западната част на Антарктическия полуостров, на нос край бреговете на Чилийската Антарктика и Фолкландските острови. За първи път е изследван от британската експедиция до Земята на Греъм през 1936-37 г.

На второ място са ледникът Търстън № 1 и остров Александър № 1, също разположени в Антарктида. Тъй като обаче континентът държи рекорда за най-ниската регистрирана температура на Земята, не е изненадващо, че там могат да се открият и обширни ледникови масиви.

Скорошно проучване показва, че топенето на ледниците по целия свят ще има последици не само за местните екосистеми, но и може да повлияе на епидемиологичната ситуация.

