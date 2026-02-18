Млада българка спечели медал от силен турнир по борба в Швеция

Младата българска състезателка по борба Андреа Нисева спечели бронзов медал на международния турнир "Клипън оупън" в Швеция. Националката постигна четири победи, а в схватка за отличието се наложи над канадката Кей Паре с 8:3 в категория до 61 килограма при 17-годишните. Преди това Носева постигна три успеха, на полуфиналите отстъпи пред финалистката Карла Кристиянсен (Финландия) с 3:5.

Бронз за Андреа Нисева на турнира "Клипън Оупън" в Швеция

Шампионка стана представителката на домакините Ине Айраксинен. През този сезон на Андрей Нисева ѝ предстои Европейско първенство, което ще бъде в Самоков през месец май, както и младежки олимпийски игри в Сенегал през месец ноември. През 2025-а тя стана трета в Европа за същата възраст. Личен треньор на състезателката от клуб "Димитър Кумчев" (Асеновград) е Методи Сичков, съобщават от БФ Борба.

Отборът на България за рейтинговия турнир в Албания

Иначе от БФБорба информираха и кои състезатели ще представят България на рейтинговия турнир в Албания другата седмица. Това са осем национали в свободния стил, водени от Радослав Великов и Йордан Денев - Микяй Наим (65 кг), Георги Иванов (125 кг), Петър Петров (74 кг), Ивайло Тисов (57 кг), Ердал Галип (61 кг), Айкан Сeид (79 кг), Ахмед Батаев (92 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг). Някои основни състезатели отсъстват заради контузии.

На същия турнир ще участват и 4 български представителки при жените - опитните Биляна Дудова (62) и Юлияна Янева (68), както и по-младите Даниела Бръснарова (72) и Ванеса Георгиева (76).

