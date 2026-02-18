Кой е Иван Христанов, предложението на Андрей Гюров за министър на земеделието и храните

Иван Христанов е български предприемач, икономист и политик. Той е роден в град София. Израства и завършва средното си образование в СПТУ по строителна механизация в Плевен, а след отбиване на военна служба се дипломира като магистър по икономика в Университета за национално и световно стопанство със специалност „Аграрна икономика“.

Между септември 2021 г. и февруари 2022 г. е едно от ключовите лица на ПП „Продължаваме промяната“. Народен представител от „Продължаваме промяната“ в 47-о и 48-о Народно събрание.

Христанов е заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков между 2021 и 2022 г.

През 2023 г. учредява ПП „Единение“ и оттогава е неин съпредседател. През 2023 г. основава политическа партия „Единение“, като е избран за неин съпредседател заедно с Иван Манев.

Той е обвързан, с три деца.

