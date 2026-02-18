Правителството на Гюров:

Кой е Иван Христанов, предложението на Андрей Гюров за министър на земеделието и храните

18 февруари 2026, 13:33 часа 400 прочитания 0 коментара
Кой е Иван Христанов, предложението на Андрей Гюров за министър на земеделието и храните

Иван Христанов е български предприемач, икономист и политик. Той е роден в град София. Израства и завършва средното си образование в СПТУ по строителна механизация в Плевен, а след отбиване на военна служба се дипломира като магистър по икономика в Университета за национално и световно стопанство със специалност „Аграрна икономика“.

ОЩЕ: "Единение" на Иван Христанов и други организации създават нова антикорупционна коалиция

Между септември 2021 г. и февруари 2022 г. е едно от ключовите лица на ПП „Продължаваме промяната“. Народен представител от „Продължаваме промяната“ в 47-о и 48-о Народно събрание.

Христанов е заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков между 2021 и 2022 г.

През 2023 г. учредява ПП „Единение“ и оттогава е неин съпредседател. През 2023 г. основава политическа партия „Единение“, като е избран за неин съпредседател заедно с Иван Манев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той е обвързан, с три деца.

Кои са останалите министри от кабинета "Гюров" - вижте тук.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Иван Христанов кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес