18 февруари 2026, 13:20 часа 243 прочитания 0 коментара
Кой е Атанас Запрянов - предложението на Андрей Гюров за министър на отбраната?

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в кабинета на Росен Желязков е предложен и за служебен министър в кабинета "Гюров". Той е генерал-лейтенант от запаса. Роден е на 16 април 1950 г. в село Драгойново, Първомайско. През 1965 г. завършва средно образование в Техникума по механотехника в Пловдив. През 1974 г. се дипломира като магистър-инженер с профил „Свързочни войски“ във Висшето народно военно училище „В. Левски“ – гр. Велико Търново и е отличен като първенец на випуска.

През 1982 г. придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките „Будьони“, Санкт Петербург, Русия, завършва с отлична диплома и златен медал.

Магистър е по „Стратегическо ръководство на въоръжените сили“ в Генерал-щабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 1995 г. На 19 август 1996 г. е назначен за началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ, считано от 1 септември 1996 г. На 1 септември 1997 г. е освободен от длъжността началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ на БА и назначен за първи заместник-началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ на ГЩ на БА. 

Виолета Иванова
Атанас Запрянов кабинетът Гюров
