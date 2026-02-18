Любопитно:

Кой е Юлиян Попов - предложението на Андрей Гюров за министър на околната среда и водите?

Юлиян Попов е предложението на Андрей Гюров за министър на околната среда и водите в служебния кабинет, представен пред президента Илияна Йотова на 18 февруари 2026 г. Той вече е заемал поста начело на ведомството - в служебното правителство на Марин Райков (2013 г.) и в редовния кабинет на Николай Денков (2023-2024). Понастоящем е старши сътрудник в брюкселския тинк танк Strategic Perspectives ("Стратегически перспективи").

Попов е сред основателите на НБУ

Роден е на 21 септември 1959 г. в София. От 1985 до 1990 г. е редактор в списание „Факел“. През този период превежда и представя редица неизвестни дотогава в България автори като Даниил Хармс (автор на първия български превод на пиесата му „Елизавета Бам“), Дмитрий Пригов и други. Редактор е на два сборника на Владимир Висоцки.

Попов е сред създателите на Нов български университет (НБУ) и негов първи изпълнителен директор.

Снимка: БГНЕС

Богат международен опит

Юлиян Попов има значителен международен опит, живял и работил е дълги години в Лондон. Бил е председател на борда на Институт за ефективност на сградите в Европа в Брюксел и съветник по енергийна сигурност.

Като автор, той е публикувал книгата „Англия, моя България“ и множество статии по теми, свързани с климатичните промени и енергийната политика в издания като Al Jazeera, Financial Times и The Independent.

В професионалните среди го разпознават като един от водещите гласове в Европа по въпросите на декарбонизацията и енергийната трансформация. Тези свои виждания Попов е представял и пред Actualno.com: Между оптимизма и инерцията на миналото: България е на енергиен кръстопът.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Юлиян Попов кабинетът Гюров
