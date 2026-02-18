"Доган стана добър": ИТН за служебния кабинет

"Доган стана добър. Той е част от добрите сили, тъй като бащата на модела на задкулисието в България ще има двама министри - единият е Хасан Адемов, другият е Корман Исмаилов", коментира заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов пред медиите в парламента след като служебният министър-председател Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет пред президента Илияна Йотова.

ИТН обърнаха внимание, че избори ще се правят с тяхно МВР, както е мечтаел Асен Василев. От партията на Слави Трифонов напомниха, че вътрешен министър ще бъде Емил Дечев е бивш заместник-министър от кабинета на Кирил Петков.

ИТН кръстиха служебния кабинет "Петрохан"

ИТН кръсти служебното правителство "Петрохан". Причината е вицепремиера в служебното правителство Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.

"Антикорупционен фонд е едно обикновено НПО. В служебната власт има НПО, което според публичната информация е натискало МВР, за да потулва сигналите за "Петрохан", добави още Йорданов.

"Другият, който ни прави впечатление, е министърът на земеделието Иван Христанов. Ако следите публикациите в интернет от последните дни този човек беше на амбразурата в Петрохан, търсейки мотиви и версии, че шестимата са разстреляни от мафията. Всъщност преди малко от брифинга на МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили", добави още Йорданов.

Тошко Йорданов обърна внимание, че същият този Иван Христанов преди години е бил един от основните говорители по калната кампания срещу ИТН за гьола на "Капитан Андреево". ОЩЕ: Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)