България спира военната помощ с оръжия за Украйна

"На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия". Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг, на който представи приоритетите и кабинета си.

"Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна", подчерта още той.

От думите на министъра не става много ясно дали спираме да помагаме т.е. да осигуряваме оръжие със свои сили или спираме да доставяме оръжие т.е. нещо, което плаща друг, а ние произвеждаме. Именно така възникна програмата PURL - тя стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп спря американските военни пакети за Украйна, но позволи на които страни-членки на НАТО желаят да купуват оръжие и да го прехвърлят на Украйна - ОЩЕ: Тайни доставки на оръжие от България за Украйна? Официален документ повдига въпроси за танкове и гаубици

Припомняме, че преди две седмици премиерът Румен Радев намекна за подобен ход пред български журналисти в Париж. Тогава той обяви, че България и досега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но и добави:

"В контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", обяви тогава Радев.

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Иначе министър Стоянов каза още, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2030 г. от брутния вътрешен продукт, като уточни, че 3,5% от тях са преки военни разходи, а 1,5% са за разходи, свързани с отбраната - инфраструктура, киберсигурност и други.

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