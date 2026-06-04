Тайни доставки на оръжие от България за Украйна? Официален документ повдига въпроси за танкове и гаубици

България активно подпомага Украйна с оръжие още от първите месеци на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Това не е тайна и освен публично оповестените пакети през последните години широко беше дискутирана темата с евентуалната необявена помощ. Сега страната ни е публикувала данни за износа на оръжие през изминалата година - 2025, чрез Регистъра на ООН за конвенционалното оръжие (UNROCA). Докладите сочат, че чрез трети страни може да сме подкрепили Украйна с редица оръжия и военно оборудване - танкове, самоходни оръдия, бронетранспортьори и други.

Съветско оборудване през Чехия и Великобритания

Износът на съветско оборудване от България към страни като Чехия или Великобритания привлича внимание в документите, цитирани от украинското отбранително издание Defense Express - защото е малко вероятно чехите или британците да се интересуват от подкрепления с танкове Т-72 или БМП-1. Логичното предположение би било, че те са посредници в по-нататъшното прехвърляне на това въоръжение към Украйна, смята медията.

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Например миналата година България изнесе много бронирани машини за Чешката република - общо 65 броя, повечето от които са верижни бронетранспортьори МТ-ЛБ, от които са доставени 40 броя, както и 22 танка Т-72. Освен това бяха прехвърлени две бронирани машини HMMWV (Humvee) и още един БМП-1. Също така в Чехия бяха доставени 38 броя 122-мм гаубици Д-30.

Много по-малко оръжия отиват от нас към Великобритания през изминалата година – общо 24 единици, 18 от които са 122-мм самоходни гаубици 2S1 „Гвоздика“, три бронетранспортьора МТ-ЛБ и 100-мм противотанкови оръдия BS-3.

Снимка: Getty Images

Други доставки, които може би не са за Украйна

Що се отнася до другите експортни доставки, малко вероятно е те да засягат Украйна. Например 82-милиметрови минохвъргачки са доставени в Алжир и Кот д'Ивоар – съответно 30 и 12 броя.

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Пет оръдия за Т-72 са изнесени в Иран и изглежда, че първоначално са били внесени от Чехия. Пет хеликоптера Ми-24Д са отишли от България към ОАЕ, а един брониран автомобил на шасито на Ford F-550 е потеглил към Латвия.

Оръжейната подкрепа за Киев без посредници

Докладът съдържа и данни за директни доставки на леко и малокалибрено оръжие за Украйна - без посредници. Те включват 50 зенитни оръдия ZU-2, сто броя 7,62-мм картечници, сто ръчни гранатомета ATGL-L2 и 3000 гранатомета за еднократна употреба „Булспайк“.

Снимка: Getty Images

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Defense Express същевременно отбелязва, че прехвърлянето на оръжие от България към Украйна през трети страни е доста традиционна практика. Освен това се посочва, че страната ни помага на Украйна буквално от първите месеци на войната, подпалена от Русия. Например през първите шест месеца е предоставила една трета от боеприпасите и 40% от горивото за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Общо през този период износът на оръжие от България за Украйна е достигнал цели 2,7 милиарда долара, като прехвърлянето е минало през САЩ и Великобритания, пише още в материала. Всеизвестен факт е, че страната ни помагаше и за ремонта на техника за украинската армия.

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