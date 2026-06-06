Войната в Украйна:

Още милиарди за Украйна от НАТО: Подготовката е в ход

06 юни 2026, 20:15 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Още милиарди за Украйна от НАТО: Подготовката е в ход

По предложение на Германия, НАТО обмисля нов пакт военно финансиране на Украйна в размер на 70 милиарда евро, който ще бъде обявен по време на срещата на върха на Алианса в Анкара следващия месец (7-8 юли). Това съобщиха четири източника от НАТО пред Politico. В предложението е предвиден нов механизъм за повишаване на прозрачността за финансирането за Украйна, казаха дипломатите. Това се случва, след като някои страни се оплакват, че поемат непропорционална част от разходите за подкрепа на Киев.

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Новият пакет няма да се състои изцяло от нови пари. Според предложението, 30 милиарда евро ще дойдат от вече договорения двугодишен заем от 90 милиарда евро за Украйна, съобщиха двама от дипломатите, докато допълнителни 40 милиарда евро ще бъдат отпуснати през двустранни договори с Украйна. Има обаче и опасения, че щом има подсигурена от ЕС част, може да има по-малко желание за двустранни договори.

Европейските държави са отпускали 2 милиарда евро месечно военна помощ за Украйна в периода януари и април, според доклад, публикуван от мозъчния тръст Институтът в Кил, което е малък спад спрямо 2,4 милиарда евро месечно, дадени през същия период на 2025 година. За сравнение САЩ не са осигурили никаква военна помощ за Украйна през този период.

Междувременно Великобритания декларира един от най-големите си пакети за трансфер на оръжие към Украйна в Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН за 2025 г. Списъкът включва танкове Т-72, ​​самоходни гаубици AS90, 50 бронирани машини, военноморски кораби, 5000 ракети "въздух-земя" и големи доставки на дронове, включително ударни безпилотни летателни апарати с фиксирани крила, боеприпаси Altius 600M и дронове.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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