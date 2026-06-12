Хищници и несъществуващи изказвания: "Възраждане" се опитаха да забъркат международна интрига с Радев

Още от началото на пленарния ден от проруската партия "Възраждане" започнаха изявленията си със определения и епитети към политици от Турция, а по-късно разказаха от парламентарната трибуна за несъществуващи разговори между премиера Румен Радев и министър-председатели на други страни, като Германия и съседна Гърция. Това предизвика известно напрежение в пленарната зала и забележка от страна на премиера Радев, но и от страна на ДПС специално за изказванията по отношение на турския външен министър.

Хищник и измислени разговори

Всичко започна с декларация на Костадин Костадинов, който заговори, че за разлика от Гърция, която има претенции за водата ни, Турция има към земята ни.

В тази връзка той определи турския външен министър като не просто дипломат, а хищник на международната сцена.

По-късно Петър Петров пък призова премиера Радев погледне на дългосрочното уреждане на отношенията с Гърция, за да не се налага чужди министър-председатели да искат да се защитават техни интереси.

"Да не се случва немският канцлер Фридрих Мерц да ви казва: Вие нали ще защитите интересите на нашите немски хранителни вериги, да не се случва и същото изречение да го казва гръцкият министър-председател Мицотакис, а също и турския външен министър", заяви Петров.

Радев призова да не си измислят разговори

От своя страна премиерът Румен Радев призова проруската партия "Възраждане" да не вкарват неща, които не са се случили в неговите разговори с чужди премиери.

"Не съм изричал аткива думи, нито са ми поставени при такива разговори", подчерта той.

ДПС защитиха Фидан

От ДПС в лицето на Хамид Хамид се възмутиха пък, че от партия "Възраждане" са се чули нападки срещу високопоставени политици на наши съседни държави.

"Чухме нападки към канцлера на Германия, министър-председателя на Гърция и нападки към външния министър на Република Турция - това е недопустимо", смята още хамид Хамид.

Според него не трябва да се допуска такова нещо. ОЩЕ: Водата към Гърция: Радев представи плана на правителството