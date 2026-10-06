"България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

България не само закъснява с мерки, но вървим в грешна посока в търсенето на защита. Това коментира пред Actualno.com бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев след атаката с дронове в българските води на Черно море. Според него страната ни вече трябваше да е положила много солидни усилия да изгради система за максимална защита предвид руската агресия срещу Украйна и предвид агресивните действия на Русия в Черно море.

Той обясни, че една такава система трябва да включва защита на корабоплаването, защита от дронове, защита на морските комуникации и критична инфраструктура.

Защо България върви в грешна посока?

Проф. Тагарев обърна внимание, че по тези механизми за защита работят НАТО и ЕС и напомни, че около тази задача са се обединили 51 страни по време на заседанията на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк в края на миналия месец.

"После г-жа Йотова се разграничи от тази декларация, която е насочена именно да търси решение на тези проблеми. Вместо това г-жа Йотова излиза с едни кухи лозунги за сигурност в Черно море, за създаване на коалиция за мир. Нещо, което е далеч от реалните условия", отбеляза проф. Тагарев.

По думите му при тази ескалация в Черно море е небоходимо българските граждани и техните представители в Народното събрание - политическите партии да бъдат запознати и да бъдат част от дискусията как може по-добре да гарантираме сигурността си.

"Нещо, за което е предназначен КСНС, но г-жа Йотова нарушава законовите си задължения и вече 9 месеца не свиква заседание, където да бъдат разгледани тези проблеми, да бъде успокоено обществото, да се потърсят общи решения и консенсус около това кои са начините ние да гарантираме по-добре своята сигурност", коментира още проф. Тагарев. ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция