Войната в Украйна:

"България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

06 октомври 2026, 10:25 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

България не само закъснява с мерки, но вървим в грешна посока в търсенето на защита. Това коментира пред Actualno.com бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев след атаката с дронове в българските води на Черно море. Според него страната ни вече трябваше да е положила много солидни усилия да изгради система за максимална защита предвид руската агресия срещу Украйна и предвид агресивните действия на Русия в Черно море. 

Той обясни, че една такава система трябва да включва защита на корабоплаването, защита от дронове, защита на морските комуникации и критична инфраструктура. 

Защо България върви в грешна посока?

Проф. Тагарев обърна внимание, че по тези механизми за защита работят НАТО и ЕС и напомни, че около тази задача са се обединили 51 страни по време на заседанията на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк в края на миналия месец.

"После г-жа Йотова се разграничи от тази декларация, която е насочена именно да търси решение на тези проблеми. Вместо това г-жа Йотова излиза с едни кухи лозунги за сигурност в Черно море, за създаване на коалиция за мир. Нещо, което е далеч от реалните условия", отбеляза проф. Тагарев. 

По думите му при тази ескалация в Черно море е небоходимо българските граждани и техните представители в Народното събрание - политическите партии да бъдат запознати и да бъдат част от дискусията как може по-добре да гарантираме сигурността си.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Нещо, за което е предназначен КСНС, но г-жа Йотова нарушава законовите си задължения и вече 9 месеца не свиква заседание, където да бъдат разгледани тези проблеми, да бъде успокоено обществото, да се потърсят общи решения и консенсус около това кои са начините ние да гарантираме по-добре своята сигурност", коментира още проф. Тагарев.  ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черно море Тодор Тагарев война Украйна руска агресия ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес