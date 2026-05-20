Докато ние празнуваме "Евровизия" и имаме мораториум: Румъния започна най-големия нов газов проект в Европа

Докато ние празнуваме победата в "Евровизия", най-големият нов газов проект в Европа току-що започна сондиране. На 160 км от брега на България в Черно море. В икономическата зона на Румъния. Това написа в своя профил във Фейсбук бившият зам.-министър на икономиката и транспорта Никола Янков от Центъра за изследване на демокрацията.

"Сондажът Neptune Deep ще започне доставки на газ още през 2027 г. 100 милиарда кубически метра добиваем газ в две находища - Domino и Pelican South. Оператори: OMV Petrom и Romgaz, 50/50. Обща инвестиция: до 4 милиарда евро", уточнява Янков.

България бездейства, а Румъния ще стане най-големия производител на газ в ЕС

Според него с ограничаване на доставките по руски тръбопроводи, ЕС има много малко големи местни газови добавки през това десетилетие.

""Нептун Дийп" е един от тях. Очаква се обемите да потекат към Молдова, Словакия, Унгария и Германия чрез съществуващите междусистемни връзки. Находището ще произвежда 8 милиарда кубически метра газ годишно. Целият настоящ вътрешен добив на Румъния е 9,2 млрд. куб. м годишно. Само "Нептун Дийп" почти ще удвои производството на газ в страната и ще я превърне в най-големия производител на газ в ЕС", категоричен е експертът.

Той разкритикува позицията на българската държава в сектора.

"В същото време българските правителства не смеят и да си помислят за роден добив на газ, въпреки че същите находища продължават и в икономическата зона на България. Вместо това си имаме даже мораториум - наложен от парламента още през 2012 г. Иначе веем байряка за национална независимост, енергийна сигурност и ниски цени за българския бизнес. И тайно (или напоследък не чак толкова) си чакаме да дойде времето, когато ще продължим да купуваме руски газ", написа още Янков.