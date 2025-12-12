Политолог: Протестът не е свършил, демонтажът на модела едва сега започва

„Правителството нямаше никакъв друг ход, освен да подаде оставка. Не беше въпросът дали-или, а кога. Властта беше обречена, направи се серия от глупости, така че съвсем закономерно си отидоха и то по мирен път“, коментира в „Лице в лице“ по bTV политологът Калоян Методиев. Според него обаче тук е и големият риск, тъй като „това е само маневра“. „Протестът не е свършил, демонтажът на модела едва сега започва. Те просто отстъпиха, не са паднали. По никакъв начин не се е променила ситуацията и моят призив към обществото е съпротивата да не спира. Най-тежкото тепърва предстои – през изборите, през бюджета“, каза Методиев.

„Бюджетът е само една брънка от цялата система на завладяване на държавата. Той е конструиран така, че да се обслужват управляващите по време на следващите избори с техни общини, фирми и обществени поръчки“, посочи той.

И според политолога Светлин Тачев властта не е имало друг ход, освен да отстъпи. „Серия от грешки ерозира доверието и те на практика се самоубиха. Тази възможност да управляваш без парламентарна санкция, защото опозицията беше разпокъсана, и ти да направиш толкова грешки – естествено, че генерираш енергия и тя изненада както опозицията, така и самата власт“, на мнение е Тачев.

Той призна, че не е очаквал толкова бързо кабинетът да подаде оставка. „Видя се някаква форма на диалогичност от страна на премиера на няколко пъти, за да не нагнетяват допълнително напрежение. Вероятно това е една от причините. Другата причина е, че с тази оставка те хвърлят топката в полето на опозицията“, каза Светлин Тачев.

„Това е политическата стратегия на Борисов, който веднага след подаването на оставката в едно типично негово шоу пред партийния актив на практика зададе стратегията. Там той каза две ужасни неща за една партия, която все още носи отговорност, защото това правителство е в оставка“, каза от своя страна журналистът Веселин Стойнев.

„Първо каза, че администрацията, когато няма правителство, не работи. Тоест даде сигнал на администрацията да не работи. Освен това каза, че вече няма бюджет и нещо там ще помага. Как така да няма бюджет – той е внесен и гласуван на първо четене. Има и мнозинство. Правителството е в оставка, но могат да гласуват този бюджет“, каза още Стойнев.

Също така той посочи, че ГЕРБ са длъжни да внесат удължителен бюджет и премиерът е поел такава отговорност. „Но твърдението, че друг вече управлява е тотален фейк – подобно на организираните бутафорни протести от Делян Пеевски в страната. В момента има правителство в оставка и то ще продължи да действа, докато се избере служебно правителство. Така че това бягане от отговорност е не само нелегитимно, а антидържавничество“, посочи журналистът.

„Смятате ли, че хора, които са фалшифицирали изборите, ще имат скрупули да фалшифицират и бюджета. За мен в този бюджет едни разходи порастват изненадващо, махат се други. Едни медицински сестри „са заклани“. Ударени са музейни работници, серия от други пера. Същевременно има институции, които получават допълнително финансиране“, коментира Калоян Методиев.

„Тази бърза оставка е сваляне на отговорност от правителството. То очакваше сътресения от влизането в еврозоната заради възможната спекула. Хаос в първите дни и това щеше да е върху тях. В момента те казват – не, край. Нямаме нищо общо с това. Улицата искаше оставката ни, даваме я. Оттук нататък да се оправят“, посочи Светлин Тачев. По думите му това е възможност протестът да се използва срещу опозицията, че под техен натиск са съборили редовен кабинет, който е трябвало да прекара страната ни през трудните месеци след влизането в еврозоната.

Според него за Бойко Борисов тази оставка е била освобождаване от Делян Пеевски, защото „сега може да си поеме политическа глътка въздух“. „Той се дистанцираше от този кабинет неведнъж. През цялото време показваше, че не се чувства комфортно. Еврозоната му беше цел“, коментира още той.