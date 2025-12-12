Румен Христов : ПП-ДБ да кажат ще влязат ли в проруско управление

Кабинетът подаде оставка:

12 декември 2025, 14:31 часа 263 прочитания 0 коментара
Оставката на правителството вече е факт. Задават се трудни месеци, но не ни е за първи път, убеден съм, че ще се справим. Предстоят предсрочни избори и за всички е ясно, че след тях има само два варианта: проевропейско или проруско мнозинство. 

Това заявява лидерът на СДС и депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в профила си във Фейсбук. 

Румен Христов призовава ПП-ДБ ясно да заявят още сега пред своите избиратели къде ще отидат, като подчертава, че те са категорични, че няма да управляват с ГЕРБ-СДС. 

"Тогава им остава втория вариант – да влязат в проруската коалиция с Радев и "Възраждане", добавя той. 

В заключение лидерът на СДС призовава: "Честно е да го заявите още сега, колеги от ПП-ДБ!"

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
