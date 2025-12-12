Кандидат за Първа лига избухна с куп трансфери, бивш играч на ЦСКА ще спасява "комитите"

Кандидатът за промоция в Първа лига Вихрен Сандански започна сериозно обновяване на състава за пролетния полусезон. "Еделвайсите" от Югозапада, които са на 4-о място с 33 точки, се разделиха с цели осем човека от есенния състав и представи две нови попълнения. Към отбора на старши треньора Борислав Кьосев се присъединиха Марио Ивов от Пирин и Александър Бастунов от Спортист Своге.

Марио Ивов е флангови нападател, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 173 см и е юноша на местния Пирин (Бл) и Литекс Ловеч. През кариерата си досега е играл за ЦСКА 1948, Стяуа (Букурещ) и на два пъти в Пирин (Бл), откъдето пристига в Сандански след изиграни 17 мача и 2 отбелязани гола през този сезон. Бастунов е централен защитник, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 181 см и е юноша на Септември (София). През кариерата си досега е играл още за Несебър, Пирин (Бл) и Хебър, а от 2022 г. насам играе за Спортист (Своге). През този сезон Александър носи капитанската лента за шоколадите и взема участие в 17 срещи.

Карачанаков ще играе в Беласица

В същото време клубът обяви, че се разделя с Александър Якимов, Антон Карачанаков, Адриан Видинов, Антонио Котан, Борислав Смилянски, Веселин Любомиров, Георги Коричков и Китан Василев. Карачанаков пък ще подсили Беласица Петрич, който се бори за оцеляването си във Втора лига.

Той е добре познато име, роден на 17 януари 1992 година в Ново Делчево, той израства в школата на Пирин (Благоевград) и има богат опит в родния елит с отбори като ЦСКА, Славия, Берое и други. През годините е играл и в чужбина, включително в Русия и Гърция. От него се очаква да внесе опит и класа в редиците на тима.

