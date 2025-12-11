Джем Юмеров в Студио Actualno: Хайде сега, Gen Z, излезте и гласувайте (ВИДЕО)

Това е краткотрайната победа на протеста. Дългосрочният резултат ще е високата избирателна активност. Хайде сега, Gen Z, излезте и гласувайте. Сега е моментът да се претвори тази енергия. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът от Actualno.com Джем Юмеров, който се превърна в едно от лицата на младежката енергия по площадите. Юмеров гостува на водещия Мирослав Димитров минути след като кабинетът "Желязков" подаде оставка след поредицата от многолюдни протести в цялата страна.

По думите на журналиста сега енергията трябва да се материализира в реалните действия на избори. Ако си изиграят обаче картите правилно управляващите, те отново могат да се върнат на бял кон. Това предстои обаче. Хубаво е за демокрацията, че се чуват хората от площадите, убеден е Юмеров. "Няма да позволя никой да ме яхне, нито аз ще яхам нещо. Време е да поемем малко отговорност, не е нужно да се придава изкуствена тежест на Gen Z, въпросът е всичко да се случва по съвест сега", сподели нашият колега.

Според него хората трябва да направят вече информиран избор и дори за тези, за които са гласували, да бъдат критични към тях.

Джем Юмеров коментира размаханата етническа карта от страна на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, като каза, че няма такава тема. "Моето изказване беше социално, не беше политическо. Политическите партии трябва да печелят нашия вот на база ценности, доста хора ме поздравиха, благодаря им изключително много. Най-ценното за мен бяха съобщенията, които звучаха така: "Ти каза това, което всички си мислим", поясни още Юмеров.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.