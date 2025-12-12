Нови жертви на птичия грип: Откриха още над 100 мъртви щъркела край Мадрид (ВИДЕО)

Испанските власти са открили четири огнища на птичи грип при диви птици в централния район на Мадрид, където горските служители са събрали стотици мъртви щъркели през последните няколко седмици, включително повече от 100 през последните 24 часа. Огнищата са част от безпрецедентен скок в случаите на птичи грип в цяла Европа през този сезон, като според Европейския орган за безопасност на храните са регистрирани хиляди случаи при диви птици в 29 страни, пише Ройтерс. Досега не са засегнати търговски птицеферми и няма сериозен риск за хората.

AFP’s Oscar Del Pozo photographs forestry agents picking up dead storks along the shore of the Manzanares River in Getafe, outside Madrid, Spain.



Hundreds of storks have been found dead along a river near Madrid, raising concerns that a highly infections strain of bird flu may… pic.twitter.com/ugjykHUGpl — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2025

„Властите премахват труповете на птиците, като прилагат строги мерки за биологична сигурност, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на вируса“, съобщават здравните власти. Смята се, че щъркелите, пристигащи от Северна Европа, са носители на вируса.

Високопатогенният птичи грип е довел до избиването на стотици милиони домашни птици в световен мащаб през последните години, което е нарушило доставките на храни и е повишило цените. Случаите при хора остават редки.

„Въз основа на развитието на епидемията в Испания и в цяла Европа, няма сериозен риск за здравето на хората, тъй като не са регистрирани случаи на предаване на вируса на хора“, заяви пред Ройтерс Мигел Хигерас Ортега, ръководител на горското стопанство в Мадрид. Той добави, че засега епидемията не изглежда да представлява заплаха за околната среда.

