"Важно е да не разрушим държавата": Зафиров настоява за социален бюджет (ВИДЕО)

"Изключително важно е да не разрушим държавата и да опазим стабилността. Следващите крачки обаче зависят от всички политически сили, независимо къде са разположени в политическия спектър. "БСП - Обединена левица" последователно ще настоява за социално ориентиран бюджет, чиято философия водеща е защитата на социалните права", каза вицепремирът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг в централата на партията.

За това и днес депутати от левицата са били на прротеста на синдикатите.

"За нас е много важно бюджетът да бъде приет. Иначе потърпешвите групи ще бъдат много и говорим за повече от 1.5 млн. български граждани", добави Румен Петков.

Успехите в управлението

Лидерът на БСП Атанас Зафиров отчете успехите на социалистите в правителството. Припомняме, че БСП имаха вицепремиер в лицето на Атанас Зафиров и още четирима министри Борислав Гуцанов на социалната политика, Манол Генов - на околната среда, Иван Иванов - на регионалното развитие и Иван Пешев - на спорта.

"За по-малко от година успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило и редица други допълнителни социални плащания. Обявихме войната на къщите на ужасите, започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца, рестартирахме и ускорихме всички най-големи инфраструктурни проекти, касаещи както републиканската мрежа, така и ВиК сектора, повишихме средствата за спорт и младежка политика", каза Зафиров.

Той изброи още като успех решението за спирането на продажбата на оборудването за АЕЦ "Белене" и са стартирали работата на редица национални съвети.

"Коалиция "БСП - Обединена левица" стана част от съвместното управвление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държаавата. Исторически БСП и паритиие от левицата инаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните интереси", обяви Зафиров и добави, че никога не са спирали да чуват протестите. ОЩЕ: Атанас Зафиров: Много е важно младите да заявят себе си във всички сфери на публичния живот