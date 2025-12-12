Лайфстайл:

"Важно е да не разрушим държавата": Зафиров настоява за социален бюджет (ВИДЕО)

12 декември 2025, 15:41 часа 118 прочитания 0 коментара
"Важно е да не разрушим държавата": Зафиров настоява за социален бюджет (ВИДЕО)

"Изключително важно е да не разрушим държавата и да опазим стабилността. Следващите крачки обаче зависят от всички политически сили, независимо къде са разположени в политическия спектър. "БСП - Обединена левица" последователно ще настоява за социално ориентиран бюджет, чиято философия водеща е защитата на социалните права", каза вицепремирът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг в централата на партията. 

За това и днес депутати от левицата са били на прротеста на синдикатите. 

"За нас е много важно бюджетът да бъде приет. Иначе потърпешвите групи ще бъдат много и говорим за повече от 1.5 млн. български граждани", добави Румен Петков. 

Успехите в управлението

Лидерът на БСП Атанас Зафиров отчете успехите на социалистите в правителството. Припомняме, че БСП имаха вицепремиер в лицето на Атанас Зафиров и още четирима министри Борислав Гуцанов на социалната политика, Манол Генов - на околната среда, Иван Иванов - на регионалното развитие и Иван Пешев - на спорта. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"За по-малко от година успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило и редица други допълнителни социални плащания. Обявихме войната на къщите на ужасите, започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца, рестартирахме и ускорихме всички най-големи инфраструктурни проекти, касаещи както републиканската мрежа, така и ВиК сектора, повишихме средствата за спорт и младежка политика", каза Зафиров. 

Той изброи още като успех решението за спирането на продажбата на оборудването за АЕЦ "Белене" и са стартирали работата на редица национални съвети.

"Коалиция "БСП - Обединена левица" стана част от съвместното управвление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държаавата. Исторически БСП и паритиие от левицата инаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните интереси", обяви Зафиров и добави, че никога не са спирали да чуват протестите. ОЩЕ: Атанас Зафиров: Много е важно младите да заявят себе си във всички сфери на публичния живот

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
БСП Атанас Зафиров кабинетът Желязков 51 Народно събрание Бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес