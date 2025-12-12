Ердоган призова Путин да приеме "ограничено прекратяване на огъня в Украйна"

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова руския президент Владимир Путин да се съгласи на „ограничено прекратяване на огъня“, по-специално да се въздържа от атаки срещу енергийни съоръжения, съобщи турската държавна Анадолска агенция. Днес Ердоган и Путин се срещнаха в кулоарите на Международния форум за мир и доверие в Туркменистан.

По време на срещата турският лидер заяви, че „следи отблизо“ напредъка на преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна. По-конкретно, той отново предложи Турция като място за провеждане на такива преговори. Ердоган специално спомена „справедлив и траен мир“ и отбеляза, че може да се постигне напредък там, където има взаимна полза. „Той отбеляза, че прилагането на ограничено прекратяване на огъня, насочено предимно към енергийни съоръжения и пристанища, би могло да бъде полезно“, цитира Анадолската агенция пресслужбата на Ердоган.

Новите проекти на мирни споразумения, обсъждани от САЩ, Украйна и Русия, предполагаемо включват предложение за спешно присъединяване на Украйна към ЕС . Екипът на Зеленски промотира идеята за ускорено членство до 2027 г. Тази дата обаче не е договорена с Брюксел или ключови европейски столици, където 2030 г. все още е целта.

Въпреки това украинското правителство вероятно е готово да заобиколи дългия процес на преговори относно условията за членство, като се откаже от определени предимства, като например селскостопански субсидии.

