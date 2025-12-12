Любопитно:

Ердоган призова Путин да приеме "ограничено прекратяване на огъня в Украйна"

12 декември 2025, 19:45 часа 522 прочитания 0 коментара
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова руския президент Владимир Путин да се съгласи на „ограничено прекратяване на огъня“, по-специално да се въздържа от атаки срещу енергийни съоръжения, съобщи турската държавна Анадолска агенция. Днес Ердоган и Путин се срещнаха в кулоарите на Международния форум за мир и доверие в Туркменистан.

По време на срещата турският лидер заяви, че „следи отблизо“ напредъка на преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна. По-конкретно, той отново предложи Турция като място за провеждане на такива преговори. Ердоган специално спомена „справедлив и траен мир“ и отбеляза, че може да се постигне напредък там, където има взаимна полза. „Той отбеляза, че прилагането на ограничено прекратяване на огъня, насочено предимно към енергийни съоръжения и пристанища, би могло да бъде полезно“, цитира Анадолската агенция пресслужбата на Ердоган.

Мирен план за Украйна: Последни новини

Новите проекти на мирни споразумения, обсъждани от САЩ, Украйна и Русия, предполагаемо включват предложение за спешно присъединяване на Украйна към ЕС . Екипът на Зеленски промотира идеята за ускорено членство до 2027 г. Тази дата обаче не е договорена с Брюксел или ключови европейски столици, където 2030 г. все още е целта.

Въпреки това украинското правителство вероятно е готово да заобиколи дългия процес на преговори относно условията за членство, като се откаже от определени предимства, като например селскостопански субсидии.

Елин Димитров
Реджеп Тайип Ердоган Русия Владимир Путин война Украйна мирен план
