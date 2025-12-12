Кабинетът подаде оставка:

12 декември 2025, 14:49 часа 188 прочитания 0 коментара
Радев обяви кога започва консултации с партиите

Държавният глава Румен Радев започва консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник (15 декември), когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2, съобщиха от пресцентъра на президента.  

В 10:00 часа той ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

СЛед това - в 11:30 часа – ще разговаря с представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
консултации Румен Радев
