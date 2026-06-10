Кабинетът "Радев":

Вредят на военнопромишления комплекс: ПП за решението за оръжията за Украйна (ВИДЕО)

10 юни 2026, 10:11 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вредят на военнопромишления комплекс: ПП за решението за оръжията за Украйна (ВИДЕО)

"Ако българският военнопромишлен комплекс бъде изолиран от международните пазари, това ще повлияе пряко на 70 хил. души, които работят там", каза народният предстватиле от "Продължаваме промяната" и бивш министър на икономиката Богдан Богданов пред журналисти във връзка с решението на министъра на отбраната да спре оръжията за Украйна. Според "Продължаваме промяната  това решение вреди на военнопромишления компелкс, тъй като последните две-три години България сериозно се е възползвала от износа на боеприпаси и това е сериозно перо в бюджета. 

Позицията по линия на войната

"България до момента е заемала своята позиция по линия на войната в Украйна, че ние трябва да подкрепяме жертвата, а не агресора. Българският парламент с редица решения е взел ясни позиции, че подкрепата, която е оказвана до момента за Украйна, е била по линия на нашите съвместни партньори. Това е не просто подкрепа, а механизъм, чрез който България последните години успя да модернизира както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване, така и конкретни способности, които можеше България да придобие като част от този механизъм", коментира Богданов. 

По думите му в последната една година има редица примери за това какво оборудване България е успяла да придобие благодарение на механизмите за Украйна.

На въпрос как си обясняват разминаването на позициите в министъра на отбраната Димитър Стоянов и на външния министър Велислава Петрова-Чамова спрямо войната в Украйна, депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски отговори: "Виждаме на две скорости как върви изпълнителната власт. Една заявка едната седмица, друга другата". ОЩЕ: Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна

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Богдан Богданов Радослав Рибарски оръжия за украйна 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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