Nomad Camp Ravda - мястото, което променя представите за почивка на морето

Знаете ли в какво всъщност се състои перфектната лятна почивка? В лукса на петзвездните хотели, в безкрайните басейни или изисканите ресторанти? Или в онова усещане, когато се събудиш под открито небе, чуеш морските вълни и усетиш аромата на соления бриз? Истината е, че това, което прави една почивка незабравима, са преживяванията, които остават в сърцето. И ако търсите място, където комфортът среща природата, а морето е буквално на една ръка разстояние, пътят неизменно ще ви отведе до едно специално кътче в живописната Равда - Nomad Camp.

Тук денят започва с изгрев над Черно море и завършва с дълги летни вечери под звездите. Още с пристигането усещате топлото посрещане на един винаги усмихнат екип, готов да превърне престоя ви в приказка. Изборът за настаняването е изцяло във ваши ръце: можете да отседнете в уютна и модерна стая или апартамент, или пък да заложите на романтиката и приключението на караваната, кемпера и палатката под сянката на високите дървета. А още щом разтоварите багажа, ще усетите как спокойствието ви обгръща. Все пак сте на няколко крачки от морския хоризонт.

В комплекса няма нужда да правите компромис с нито едно ваше изискване, защото те ви предоставят всичко нужно. На ваше разположение са безплатен паркинг и собствен плаж, където чадърите вече ви чакат. Вътре в базата удобствата са точно такива, за каквито сте си мечтали - климатик, голямо и меко легло, високоскоростен интернет за тези, които работят на морето, както и цифрова телевизия.

А когато ароматът на прясно приготвена храна започне да се носи във въздуха, ресторантът на къмпинга се превръща в най-любимото място на всички. Шеф-готвачът владее изкуството да превръща продуктите в истински кулинарни шедьоври: ароматна пица, италианска паста, свежи летни салати, морски дарове… и всичко това се сервира под ритмичния шум на вълните, докато барът ви изкушава с цветни и ледени коктейли.

Това, което поставя Nomad Camp в класацията на най-добрите места по Черноморието ни обаче, не са само удобствата, а живата общност, която те успяват да създадат. А когато към това добавим и богатата програма им програма, става ясно защо гостите често се връщат отново и отново. От йога при изгрев и разходки с велосипеди, през лятно кино под звездите, танци до зори. При тях скуката просто няма шанс. Дори са помислили и за най-малките: специален детски кът, където дните преминават в игри и нови запознанства. А за да е пълна идилията, винаги можете да вземете и домашните си любимци.

Какво има да му мислите? Вместо да отлагате това вълнуващо преживяване, веднага резервирайте своето място под слънцето още сега, защото най-веселото лято ви очаква в Равда!

ул. „Сирена“ 8, Равда

0884 391 245

https://nomadcamp.bg/



Facebook страница