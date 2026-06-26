Български Совиньон блан се нареди сред най-добрите

Българският Совиньон блан показа, че може да се конкурира с най-добрите. Две вина на New Bloom Winery, произведени от този сорт и отгледани в сърцето на Тракийската низина, бяха отличени със златни медали на престижния Concours Mondial de Bruxelles 2026. Високото отличие получиха PIXELS Совиньон блан 2025 и Face to Face Совиньон блан 2025, а третият златен медал за избата бе присъден на розето от серията PIXELS.

Тазгодишното издание на Concours Mondial de Bruxelles събра над 7800 винени проби от цял свят. Всички вина бяха оценявани чрез сляпа дегустация (blind tasting), а според строгия регламент на конкурса медали получават едва около 30% от участниците. Оценките бяха поставени от 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави.

Получените отличия са поредното доказателство, че в България се създават вина на световно ниво. Успехът подчертава и потенциала на Тракийската низина – регион, който все по-убедително се налага като отлично място за отглеждане на международни сортове като Совиньон блан. Още по-впечатляващ е фактът, че наградените вина са от реколта 2025 – година, поставила редица предизвикателства пред лозарите и винарите.

„Тези постижения не са случайни. Те са резултат от последователна работа, внимание към всеки детайл както на лозето, така и във винарната, и стремеж към постоянно усъвършенстване“, коментират от New Bloom Winery.

Избата работи с 8000 декара лозови масиви в Тракийска низина. Сред тях се използват както популярни международни сортове, така и по-рядко срещани за България като немските Дорнфелдер и Регент, както и италианския Глера – сортът, от който се произвежда прочутото Просеко.