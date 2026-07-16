Фрешовете на Vitamin C – свежият заряд на лятото

Лятото в София се движи на бавни, спокойни и доста горещи обороти. А да се насладим на столицата през юли и август е истинско изкуство, което има своя чар. Жегата започва да напомня за себе още преди обяд, а ние ви напомняме за правилното решение - студена, свежа напитка, която носи прохлада и настроение. Ако е и полезна за здравето, още по-добре.

Цветните витрини на Vitamin C Smoothie & Fresh Bar с прясно приготвени фрешове са първото място, за което се сещаме. Защото отдавна са един от любимите летни навици на много софиянци. Всяка разходка на "Витоша" минава през тях. А освен фрешовете там ни очакват също смутата, здравословни "шотове" и закуски, приготвени с внимателно подбрани и естествени продукти.

Менюто на Vitamin C напомня онези илюстрации, с които винаги са ни запознавали с най-полезното за тялото. Избираме между класически фрешове - портокал, грейпфрут, ябълка, лимон, морков, ананас, нар, цвекло и много други. Можем също да комбинираме два или три вкуса, за да откриваме ново любимо съчетание. Сезонният фреш от диня е един от любимите ни избори - препоръчваме. А смутитата добавят още едно измерение към менюто. Banana Mama, Detox, Fitness, Green Life, Pink Bomb - това е само част от съчетанията, при които се блендират авокадо, какао, спанак, мента и други полезни съставки. Смутитата са чудесен избор както за разхлаждане, така и за нещо засищащо между срещи, разходка или тренировка.

За онези, които търсят по-концентриран заряд, Vitamin C предлага и шотове - малки, но интензивни напитки от 100 мл с комбинации от джинджифил, лимон и селъри. Това е истински концентрат на свежест, който събужда сетивата и носи усещане за рестарт в средата на деня. Те естествено допълват богатата витаминозна селекция от фрешове, смутита и здравословни предложения.

В случай, че търсите по-лека алтернатива на традиционния обяд, във Vitamin C ще откриете и разнообразни здравословни закуски с чия, овесени ядки, пресни плодове и други полезни съставки. Именно това отличава мястото - то не разчита единствено на ефекта на студените напитки, а се вписва в един по-балансиран градски ритъм, в който бързото зареждане с енергия може да бъде и по-свежо, и по-разумно.

Най-хубавото е, че баровете на Vitamin C са някъде наблизо до вас при всяка разходка. Ако не сте на "Витоша", а сте се отправили към Графа или около "Аксаков", там също ви очакват цветните им витрини. Те са налични и в моловете - ще ги откриете в "Paradise", Ring Mall, Тhe Mall и Сердика център.

С една дума, Vitamin C Smoothie & Fresh Bar е онова лятно разхлаждане, което не прави компромис с качеството и естествения вкус. Чаша пресни плодове, освежаване и няколко минути почивка - често това е достатъчно, за да направи денят ни много по-лек и приятен. И много по-здравословен.

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