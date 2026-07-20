Atlas House: Всичко, от което се нуждаете за перфектната почивка

Лятото сякаш е създадено за Пловдив. Сутрешно кафе на Главната, следобед сред калдъръмените улички, концерт под открито небе или дълга вечеря навън. Точно сега градът показва най-красивото си лице. А в самия му център има една сграда, която вече повече от век не спира да привлича погледите. Името ѝ е Atlas House, вдъхновено от статуя на титана Атлас, която и днес се извисява на покрива и се е превърнала в един от най-разпознаваемите символи на града.

Построена през 1923 г. по проект на арх. Стойко Стойчев, емблематичната синя къща впечатлява с характерния си стил ар деко, а след внимателната реставрация продължава да разказва своята история по съвременен начин.

Днес зад красивата фасада се крие цял малък свят. Освен луксозно настаняване, тук ви очакват ресторант, винен бар и модерен детски център. Общото между тях е едно - да превърнат престоя ви в истинска пълноценна почивка.

Настаняването в Atlas House включва шест просторни стаи и един джуниър суит. Модерното обзавеждане, меките материи и висококачественото спално бельо от 100% египетски памук създават усещане за истински бутиков престой. А гостите, които изберат джуниър суит,, могат да се насладят и на панорамна гледка към площада с фонтана и част от Седемте хълма.

Ресторант Atlas е създаден така, че да допълва цялата концепция на сградата. Пространството се разгръща на два етажа, където близо шестметровите тавани, стилният интериор и вниманието към всеки гост създават специална атмосфера. Именно затова тук еднакво добре се чувстват семейства, двойки, приятелски компании и гости, които празнуват важен повод. А храната е точно такава, каквато очаквате от подобно място - вкусна, красиво поднесена и приготвена от един от най-добрите шеф готвачи в Пловдив - шеф Иван Делчев. Менюто на ресторанта представя подбрани интернационални вкусове и модерно приготвени български специалитети. Без значение дали ще се отбиете за закуска, уикенд брънч, обяд или вечеря - ресторантът винаги има какво да ви предложи.

Трябва да отбележим, че разходката из Atlas House е като среща с изкуството. Произведенията, разположени в цялата сграда и запазените архитектурни орнаменти превръщат пространството в своеобразна галерия. Това усещане достига своя връх във винения бар Cork & Fork, където оригиналните картини на пловдивския художник Генко Генков създават неповторима атмосфера. Останахме силно впечатлени и от богатата селекция от български вина - цели 365 различни етикета от повече от 110 изби. Казано накратко - едно дълго пътешествие из винените региони на страната.

И докато вие се наслаждавате на чаша хубаво българско вино, децата ви също имат своето специално място в Atlas House.

Детският кът Atlas Kids посреща мъничетата с различни творчески занимания, караоке, лего и тематични активности. Фокусът е върху любопитството, въображението и личното отношение към всяко дете, а родителите могат да са спокойни, че малките също прекарват деня си по най-добрия начин.

И тъй като най-голямото рок събитие на годината, Hills of Rock, съвсем наближава, ви съветваме още сега да запазите своето място в Atlas House и да комбинирате музикалните емоции с незабравим престой.

гр. Пловдив, ул. Александър Батенберг 41

0894768147

https://atlashouse.bg/