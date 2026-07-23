HVD Miramar: Морската семейна почивка, за която мечтаете

Морето определено е най-красивият фон за семейни спомени. Първите пясъчни замъци, дългите следобеди край водата, залезите, които всички гледаме в мълчание, и вечерите, изпълнени с усмивки. Затова, днес ви водим на пътешествие до Обзор. И по-точно до хотел HVD Miramar, който повече от две десетилетия посреща гостите си на самия морски бряг.

С годините комплексът се е утвърдил като любимо място за семейна ваканция, благодарение на отличното си местоположение, спокойната атмосфера и топлото отношение. А този сезон HVD Miramar поставя началото на още една вълнуваща глава с напълно обновени ресторант и елегантно фоайе, реновиран вътрешен басейн и два типа обновени помещения – двойни Deluxe стаи с изглед към парка и двойни Deluxe стаи със страничен морски изглед. А ние ви гарантираме, че няма да сгрешите, която и да изберете.

Трябва да отбележим, че зад новия облик стои отличителният почерк на HVD Hotels. А именно - изкуството на гостоприемството. Екипът на веригата несъмнено знае как да накара всеки гост да се почувства специален още от първите минути. Доказателство за това са разнообразните активности за деца и възрастни, създадени така, че всеки да открие своето любимо занимание. Докато малчуганите се забавляват в мини аквапарка и детските басейни или откриват нови приятели, заедно с професионалните аниматори, родителите най-после могат да си позволят ценния лукс да си починат истински.

Денят може да започне с йога на плажа, да продължи с часове край релакс басейна или със СПА ритуал, вдъхновен от различни краища на света. Сред любимите са терапията Miramar Бриз с магнезиево масло, „Виненото пътешествие“ и масажа с топли билкови торбички „Пътуване до мистична Индия“. СПА центърът на Miramar предлага всичко, за което се сетите - финландска сауна, ориенталски хамам, ароматна парна баня, отопляем вътрешен басейн и уютни зони за релакс. А ако предпочитате активната почивка, можете да изберете спортните игрища или просто да откриете красивите кътчета около Обзор.

Разбира се, добрият вкус е задължителна част от всяка приказна ваканция. А в HVD Miramar това личи още от богатото разнообразие от ресторанти, които ни посрещат. От богати закуски и тематични вечери в основния ресторант до романтична вечеря в италианския а-ла-карт The BLU с панорамна гледка към морето или средиземноморските специалитети в а-ла-карт ресторант „Корабът“, разположен буквално на брега - всяко хранене има собствен чар. Между тях ви очакват ароматни дюнери, сезонни салати, мини понички, сладолед, освежаващи коктейли край басейна и уютен лоби бар, който работи денонощно.

А когато слънцето се скрие зад хоризонта, хотелът се изпълва с музика, светлини и настроение. Кубинските шоу програми с хореография на Алфредо Торес внасят още повече енергия и колорит, превръщайки вечерите в едни от най-очакваните моменти от почивката.

Ако трябва да обобщим, HVD Miramar предлага всичко, което прави една морска почивка мечтана - комфорт, внимание, отлична кухня и безброй поводи за усмивки.

ул. „черноморска“ 1, Обзор

0875 303 030

https://hvdhotels.com/bg/hotels/hvd-miramar/