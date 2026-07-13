ЧСУ „Наука за деца“ - училището, което задава високи стандарти на образование

Частно средно училище „Наука за деца“ (Izzi Science for Kids) е място, където децата се учат да обичат да четат, да научават, да изследват и да имат съзнанието, че образованието е ключово за тяхното израстване като успешни хора. В центъра на обучението е мисията да поощрява таланти, да насърчава децата да постигат академични постижения и да превръща ходенето на училище в приключение. Приключение, от което излизаш уверен в собствените си възможности.

Училището е лицензирано от МОН и акредитирано от Cambridge International. Предлага цялостна образователна услуга за деца от 2 до 19 години. Отличава се с двуезична програма и силен фокус върху природните и обществените науки, математиката, езиците и критичното мислене.

„Наука за деца“ в последните години се утвърди като училище с отлични резултати на НВО след 4., 7 и 10. клас, като тази година се нарежда на първи позиции (бел. Ред – на 4-то място в България на НВО след 7. клас със среден резултат от изпитите по БЕЛ и математика 187.13 и на 1-во място в страната на НВО след 4. клас със среден резултат – 193.06).

Наред с академичните постижения, училището се отличава и с активна ученическа общност. Учениците издават училищен вестник, създават видео интервюта и развиват клуб към Българския Червен кръст – инициативи, които насърчават отговорност, ангажираност и работа в екип.

Образование, което започва от най-ранна възраст

Детският център Izzi Start посреща най-малките откриватели – деца от 2 до 4 години – в пространство, което насърчава ученето чрез игра, движение и въображение. Базираната на Cambridge EYFS програма ежедневно обогатява двуезичния активен речник на децата, като разширява разбирането им за света. Изграденият дневен режим подготвя децата за плавен преход към училищна среда.

Подготвителните групи ПУК 1 и ПУК 2 – важен мост между ранния етап на развитие и началното училище. Тук децата развиват основни когнитивни, социални и емоционални умения. Създава се училищна готовност, поставят се основи на базовата грамотност по български и английски език, математика и природни науки, учат се да работят в екип и да мислят творчески.

Основно училище Izzi Science for Kids подготвя децата така, че да нямат нужда от частни уроци

Обучението в основния етап (1-7 клас) създава задълбочени познатия по математика, по английски и български език. Децата се обучават по двуезична STREAM програма (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics), която надгражда стандартите на МОН и покрива изискванията на Cambridge International.

След 5 клас се въвежда втори чужд език, което допълнително отваря хоризонта им и ги подтиква да разширяват общата си култура и познанията си за света.

Гимназия SMART Science – следващата стъпка

Гимназия SMART Science доразвива образователната концепция на Izzi Science for Kids с двуезична програма с фокус към наука и предприемачество. Обучението предлага четири профила: Математика и информатика, Природни науки, Предприемачество, Обществени науки. Предоставя се възможност за изучване и на немски и испански език.

Учениците имат достъп до кариерни консултанти (University Counselling) с цел правилен избор на университет и кариера и ефективен процес на кандидатстване.

Среща с вдъхновяващи хора

В Izzi Science For Kids и гимназия SMART Science срещите с вдъхновяващи личности са естествена част от учебния ритъм. В училището гостуват водещи учени, артисти, писатели, спортисти, пътешественици, лекари и предприемачи – хора с различен опит и различен поглед към света.

Те не просто разказват за своята професия, а споделят реални истории, избори и уроци от практиката. Така учениците опознават различни пътища на развитие, срещат се с актуални идеи и тенденции и получават възможност да съпоставят собствените си планове за бъдещето с опита на хора, които вече са извървели своя път.

Подкрепа за ученици с отличен успех

ЧСУ „Наука за деца“ предоставя пълни стипендии за ученици с отличен успех и на семейства на учители, лекари и учени!

Отворен прием за 2026/2027 година:

1. деца, родени 2022 г. и 2024 г.

2. деца, родени 2021 г. - ПУК1 *Директен прием в 1. клас не се предлага

3. за ученици в предстоящ 5. клас

4. за ученици в предстоящ 8., 9. и 10. Клас

Присъединете се към ЧСУ „Наука за деца“!

За контакт:

Телефон: +359 895 557 317

Имейл: info@izzi.academy

Уебсайт: https://izzi.academy/