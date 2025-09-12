Гледат мерките на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе

Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа жалбите на четиримата младежи от Русе, задържани за побой над шефа на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров. В ареста са 18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години - те са обвиняеми за нашумелия случай с комисар Николай Кожухаров, който е с опасност за живота в болница след спречкване с младежите. Защитата на обвинените за тежка телесна повреда иска по-леки мерки за неотклонение от настоящите, поставени от Окръжен съд - Русе, а именно - постоянен арест.

Случаят с инцидента с Директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров предизвика множество реакции, както в обществото, така и от страна на институциите. От Синдикалната федерация на служителите в МВР изразиха своята позиция, която гласи, че всяко посегателство над полицай – независимо от неговата длъжност в йерархията на МВР – се тълкува от нас като посегателство срещу държавата. Категорично заявяваме, че нападенията над служители на реда представляват заплаха за сигурността на всички български граждани.

"Убедени сме, че отговорът на държавата трябва да бъде твърд, последователен и недвусмислен. СФСМВР осъжда всякакви опити за самоуправство и за вземане на правораздаването в собствени ръце. Подобни действия не само подкопават авторитета на разследващите органи и институции, но представляват пряка заплаха за върховенството на закона и демократичния ред", пише още в позицията.

"Свидетели сме на засилени миграционни потоци, хибридни заплахи и организирана престъпност, които често използват слабостите на Държавата, за да задълбочат кризите. България, като външна граница на Европейския съюз, е изправена пред особено тежки предизвикателства в опазването на обществения ред и националната сигурност. Всяко посегателство срещу полицай и всяка форма на агресия срещу служители на МВР има не само национално измерение, но и пряко се отразява върху устойчивостта и сигурността на страната ни като член на ЕС. В този контекст ясно заявяваме: подронването на авторитета на МВР и агресията срещу неговите служители не са просто криминални актове, а директна заплаха за стабилността на държавата и за ролята на България като надежден партньор в европейската система за сигурност", категорични са от СФСМВР. Според федерацията сигурността е споделена отговорност – между Държавата, обществото и отделния гражданин. Нито институциите, нито полицията могат сами да гарантират ред и спокойствие, ако не разчитат на солидарността и подкрепата на обществото.

"Само чрез доверие, уважение и взаимна отговорност можем да се противопоставим на заплахите, които подкопават демократичния ред. Призоваваме както политическото, така и професионалното ръководство на министерството към единна, категорична и безусловна реакция при всеки случай, в който се уронва авторитетът на работещите в МВР – без значение от заеманата от тях длъжност. Това е единственият начин да се защити институционалният авторитет и да се даде ясен сигнал, че държавата няма да толерира агресия срещу своите служители", се казва още в съобщението до медиите.

"Само чрез фокус върху професионализма, закона, националната сигурност и обществения интерес може да се гарантира доверието на гражданите и ефективното изпълнение на мисията на МВР", посочват синдикатите.

