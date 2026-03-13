Община Русе представи проект за нов корпус

В зала „Св. Георги“ в сградата на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Градска среда, култура и икономическо развитие“, договор №BG16FFPR003-1.001-0012-C01, финансиран по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Заместник-кметът на община Русе инж. Здравка Великова, ръководител на проекта, представи основните дейности, които предстои да бъдат реализирани.

Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и предвижда интервенции в няколко направления – енергийна ефективност на обществени сгради, зелена градска инфраструктура, култура, спорт и туризъм. Сред ключовите дейности са изграждането на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание, основен ремонт, реставрация и консервация на сградата на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Обреден дом – Русе, както и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито.

Общият бюджет на проекта е 12 454 604,76 евро, от които 12 394 797,16 евро са финансиране от Европейския съюз, а съфинансирането от Община Русе е в размер на 59 807,60 евро. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Реализацията му ще подобри достъпа до културни услуги, ще удължи живота на емблематични за града сгради и ще създаде нови възможности за културен и туристически живот. Проектът е в синхрон с концепцията на Новия европейски Баухаус – инициатива на Европейската комисия, насърчаваща устойчиви, естетически обогатяващи и социално приобщаващи решения за развитие на градската среда.

Проектното предложение „Градска среда, култура и икономическо развитие“ е в пълно съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021–2027 г.