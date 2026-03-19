Левски възстановява позабравена традиция на "Герена"

Столичният клуб Левски зарадва феновете си с новината, че възстановява инициативата „Синя фиеста“ преди домакинството си срещу Черно море на стадион „Георги Аспарухов“ тази събота. Специален гост на събитието ще бъде бившият полузащитник на „сините“ Георги Сърмов. От клуба приканват феновете да посрещнат пролетта заедно с отбора, който според тях отново е там, където му е мястото – на върха. Предмачовата традиция ще започне два часа преди първия съдийски сигнал, който ще чуем в 17:30 часа.

"Синя фиеста": Автографи, забавления и изненади за феновете на "сините"

Сърмов ще бъде на разположение за снимки и автографи пред Сектор А между 16:00 и 17:00 часа. Малко по-късно, от 16:15 до 16:45, ще има специална изненада за най-малките привърженици – стартът на новата инициатива „От малък съм си левскарче“, в която първи гост ще бъде Елин Топузаков.

По време на „Синя фиеста“ ще има различни тематични зони с игри, награди и активности, както и кът за храна със скара и пица. За доброто настроение ще се погрижат музика и традиционният талисман Лъвски, с когото феновете ще могат да се снимат.

От Левски напомнят, че билетите вече са в продажба и призовават привържениците да подкрепят отбора, като доведат и своите близки за една истинска „синя“ атмосфера.

