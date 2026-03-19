PAW PatrolTM Live! “The Great Pirate Adventure” идва в София

Едно от най-обичаните детски заглавия в света пристига в София на 27 юни със зрелищен спектакъл за цялото семейство. Nickelodeon и VStar Entertainment Group представят PAW Patrol Live! "The Great Pirate Adventure" – мащабна сценична продукция, вдъхновена от хитовия анимационен сериал PAW Patrol. Спектакълът в Зала 1 на НДК ще бъде изцяло на български език, за да могат най-малките зрители да се потопят напълно в приключението. Билетите за двете представления – в 10:30 и 16:30 ч., влизат в продажба днес, 19 март, в мрежата на Ticket Station и Eventim на цени от 22 евро до 80 евро.

PAW Patrol Live! "The Great Pirate Adventure" пренася публиката в Adventure Bay, където кметица Гудуей подготвя голямо пиратско празненство. Когато Капитан Търбот попада в тайнствена пещера, Райдър и неговият смел екип – Чейс, Маршал, Ръбъл, Скай, Роки и Зума – се впускат в спасителна мисия. Откриването на карта на скрито съкровище поставя началото на динамично пиратско приключение, в което към тях се присъединява и Тракър. Малките зрители ще могат активно да се включат в надпреварата с кмет Хъмдингър, която ще направи задачата още по-вълнуваща, като помагат в мисията на героите да разгадаят загадки и да открият съкровището.

Спектакълът съчетава впечатляващи декори, специални ефекти, оригинална музика и интерактивни моменти, които превръщат театралното преживяване в истински празник за децата. Продукцията е създадена специално за най-малките зрители и е подходяща предимно за деца на възраст между 2 и 7 години, като динамиката и форматът ѝ са съобразени с техния ритъм и внимание. Шоуто е с продължителност 85–90 минути, включително 20-минутен антракт, което дава възможност на семействата удобно да планират посещението си.

От дебюта си през 2016 г. PAW Patrol Live! е гледан от над 7 милиона зрители в повече от 50 държави, утвърждавайки се като едно от най-успешните семейни турнета в света. С гостуването си в София продукцията дава възможност на българската публика да изживее магията на живия театър по достъпен и вълнуващ начин – на роден език и с любимите герои на сцената. По-късно през лятото, на 14 август, в кината ще влезе и третият пълнометражен филм от поредицата PAW Patrol – "PAW Patrol: The Dino Movie."

Билетите за PAW Patrol Live! ще влязат в продажба в мрежата на Ticket Station и Eventim днес, 19 март, на цени от 22 евро до 80 евро. PAW Patrol Live! "The Great Pirate Adventure" е покана към всички малки и пораснали фенове да станат част от едно незабравимо пиратско приключение, в което смелостта, приятелството и работата в екип винаги спасяват деня.