Министър Сергей Игнатов и кметът на Русе наградиха победителите в състезание по професии в туризма

С официална церемония по награждаване в хотел „Дунав Плаза“ приключи регионалният кръг на Националното състезание по професии в сферата на туризма. Отличията на победителите връчиха министърът на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов и кметът на община Русе Пенчо Милков. На церемонията присъства и началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева.

Домакин на състезанието бе Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе с директор Ренета Вълева, а организатор – Министерството на образованието и науката. В тридневния форум участваха 19 отбора от професионални гимназии по туризъм и профилирани паралелки от областите Враца, Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Ловеч, Плевен и Русе.

Общо 60 ученици премериха сили в четири категории – „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“, „Най-добър млад хлебар-сладкар“ и „Най-добър млад аниматор“. Участниците демонстрираха своите знания и умения в реална работна среда, а представянето им бе оценявано от жури, съставено от утвърдени професионалисти от туристическия и кулинарния бранш.

Журито в категория „Най-добър млад готвач“ беше в състав: шеф Петър Йоргов – председател на Българската асоциация за кулинарна култура, шеф Хю Бутен от Института по кулинарни изкуства, шеф Владимир Петков и шеф Ивайло Рангелов от МЕТРО Академия, както и шеф Ивайло Колев от Кулинарна академия HRC. Състезателите приготвяха предястие и основно ястие.

В категория „Най-добър млад сервитьор“ журито бе в състав: Явор Свещаров от „Скай Кетъринг“, Маринела Иванова от „Винивеа“ и Анелия Христова от Българската асоциация на винените професионалисти. Участниците демонстрираха умения в декантиране на вино и сервиране на ястията, приготвени от готвачите.

В категория „Най-добър млад хлебар-сладкар“ младите професионалисти бяха оценявани от шеф Борислав Екзархов от Pastry Academy, шеф Ралица Илиева от пекарна „Мет Бред“ – София и шеф Велизар Малинов от Кулинарна академия HRC. Задачата им беше да приготвят хлебно изделие, както и десерт.

Журито в категория „Най-добър млад аниматор“ бе в състав Александър Ангелов, Мартин Мутляшки и Семи Макни от Асоциацията за събития и анимация. Състезанието се проведе в два кръга – дневна анимация на тема „Chain games“ и вечерна анимация на тема „Today’s pulse“.

В категория „Най-добър млад готвач“ първото място бе присъдено на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново, второто място зае Средно училище „Васил Левски“ – Троян, а третото – Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Мездра.

При младите сервитьори първото място спечели Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Мездра, второто – Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново, а третото – Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Иванович Менделеев“ – Лом.

В категория „Най-добър млад хлебар-сладкар“ победител стана домакинът Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, следван от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“.

При младите аниматори първото място също спечели Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, а второто бе присъдено на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово.

Наградите за победителите и участниците – купи, медали и грамоти, бяха осигурени от Министерството на образованието и науката. Допълнителни предметни награди връчиха представители на бранша – председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Мая Русанова и председателят на Обществения съвет към гимназията Деница Димитрова.