Наблюдаваме ли конституционна склероза? Проф. д-р Мартин Белов отговаря с лекция в СУ

Адекватно ли е конституционното право на предизвикателствата на новото време, или наблюдаваме конституционна склероза? Това е един от основните въпроси в предстоящата лекция на проф. д-р Мартин Белов на тема "Транснационален конституционализъм", която ще се проведе на 30 март 2026 г. от 18 часа в Новата конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Лекцията е своеобразно продължение на предходната лекция на проф. Белов, която бе на тема „На кръстопътя на конституционното време: конституционни поликризи и полипреходи“, тъй като тя породи голям интерес към темата за транснационалния конституционализъм.

Проф. д-р Мартин Белов е преподавател по конституционно и сравнително конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и гост-професор в редица водещи европейски университети, заместник-декан на Юридическия факултет на Алма Матер.

Какво още може да чуете на лекцията?

Той ще отговори още на следните въпроси: Успяват ли съвременните конституции да регулират дейността на властови субекти на границата между публична и корпоративна власт, чиято власт се разраства поради приватизацията на публичната власт? Ако не, то живеем ли вече в епоха на постконституционализъм?

Снимка: БГНЕС

Кои са големите играчи на транснационалната шахматна дъска и как те влияят върху конституционния ред?

Достатъчни ли са регулациите на национално, европейско, международно и глобално ниво, или е необходимо правото да се предвиди и транснационално ниво на защита на правата на човека и на публичните блага? Възможно ли е въобще да се регулират транснационалните актьори и по-специално дейността на транснационалните корпорации?

Колко значими са структурните кризи на конституционното право в началото на XXI век и възможно ли е транснационалният конституционализъм да бъде отговор на проблема?

Кои са основните дефицити, които създават структурни властови асиметрии и водят до конституционна ерозия, деконституционализация и постконституционализъм?

