Кметът на Русе посрещна европейски шампион по бокс Радослав Росенов

В боксовата зала в бившия Техникум по зърнопреработване се състоя церемония по посрещането на Радослав Росенов, който в края на декември спечели 8-ата си европейска титла и преди броени дни се завърна в Русе от чужбина. Кметът Пенчо Милков директорът на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов бяха официални гости на събитието.

„От сърце ти благодаря за емоцията, гордостта и вдъхновението, които донесе на Русе с този забележителен успех, и за това, че си пример за младите хора в нашия град. Поредната европейска титла е доказателство за твоя несломим дух и любовта ти към спорта. Гордеем се с начина, по който прославяш Русе и България на европейския ринг“, каза кметът. Пенчо Милков пожела на Радо Росенов здраве, сила и още много победи. Кметът се обърна и към младите спортисти на боксовия клуб, като отправи към тях призив да използват силата си винаги за опазване на по-слабите от тях.

Младият русенец сподели моменти от триумфа си в Будапеща, който беляза името му със златни букви в боксовата история, ставайки първия спортист с четири поредни златни медала в категория до 60 килограма. Росенов разказа за трудностите си по време на европейското първенство в унгарската столица и безапелационната победа над Чинар Мехметан от Турция, когото надви с 5:0 съдийски гласа. Той разкри и следващата си цел - злато от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

За успеха на своя възпитаник бе поздравен и старши треньорът на Боксов клуб „Русе“ Съби Събев. Пенчо Милков заяви, че неговата роля в развитието на Радослав Росенов и в утвърждаването на клуба като водещ център за високо спортно майсторство е безспорна и заслужава признание и уважение.

Специална благодарност от кмета получи и основателят на клуба и почетен гражданин на Русе Илия Сяров, който дава шанс на млади хора да сбъдват мечтите си и да прославят града.

Кметът на Русе бе отличен от ръководството на клуба с плакет с благодарност за помощта в развитието на боксовия спорт.