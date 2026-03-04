Русе отбеляза 3 март с тържествена церемония и празнична програма

С тържествена церемония пред Паметника на свободата Русе отбеляза националния празник – 3 март, и 148 години от Освобождението на България. Събитието събра стотици граждани, представители на институции, учебни заведения, културни организации и военно-патриотични формирования. Церемонията започна с приемане на почетния караул. Свещеници от Русенската света митрополия отслужиха заупокойна молитва и благодарствен молебен за загиналите за свободата на България. Празнично слово произнесе кметът на Русе Пенчо Милков.

„Днес празнуваме смелостта – да поемем отговорност за новото достойно развитие на България. В този ден, преди 148 години, една многовековна мечта се превърна в реалност и ни даде правото сами да определяме пътя си. Свободата днес е изборът да градим собственото си бъдеще и бъдещето на държавата си, да създаваме семейства и да възпитаваме децата си като отговорни и родолюбиви българи. Силата ни е в единението, в грижата един за друг и в подкрепата за младите хора. Нека посрещаме предизвикателствата със самочувствие и да помним, че именно в общата ни решимост се ражда бъдещето на страната ми“, подчерта Пенчо Милков.

В церемонията се включиха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, областният управител Орлин Пенков, командирът на Военно формирование 32420 – Русе подполковник Павлин Илиев, началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров, представители на местната и държавната власт, на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 13-и Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом, образователни институции, патриотични организации и граждани .

В празничната програма участие взеха хор „Св. Георги Победоносец“, Алиа Василева от Детска театрална школа „Патиланци“, Елена Димитрова от Вокална група „Приста“, както и представители на младежки и културни формации от града. Водещ на събитието бе Светослав Матев от ДТС „Патиланци“ и възпитаник на СУЕЕ „Св. Константин Кирил-Философ“.

По традиция в края на церемонията граждани и институции поднесоха венци и цветя пред Паметника на свободата в знак на признателност към героите.

Непосредствено след официалната част пред сградата на Община Русе се състоя историческата възстановка „Свободна България“ на тема „Връчването на Самарското знаме“, организирана от Народно читалище „Стефан Караджа – 2018“ с подкрепата на Община Русе.

В следобедните часове ще се състои и награждаването на победителите в Регионалния конкурс за рецитал „За да я има България“, като родолюбивата надпревара се провежда в две зали – Пленарна на Община Русе и "Слави Шкаров" в Доходното здание

Празничният ден ще завърши с интерактивния спектакъл „България пее“ в зала „Арена“ от 18 ч. , организиран от Фондация „Йордан Камджалов“ с подкрепата на Община Русе.