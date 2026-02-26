ДВГ „Слънце“ в Русе изпрати своите абитуриенти с концерт в Доходното здание

С тържествен концерт в Голяма зала на Доходното здание Детска вокална група „Слънце“ изпрати своите абитуриенти. Събитието беше уважено от кмета на Община Русе Пенчо Милков, който поздрави младите изпълнители и техните педагози за положените усилия, последователната работа и постигнатите резултати. Сред официалните гости беше и заместник-кметът Енчо Енчев.

Концертът беше организиран от Общинския детски център за култура и изкуство, като в подготовката взе участие и вокалният педагог на младите изпълнители – д-р Наталия Константинова, която със своята професионална компетентност и последователна работа допринася за развитието на техните музикални и сценични умения.

В програмата участие взеха познатите на русенци и лауреати от много конкурсни млади изпълнители Габриела, Марина, Екатерина, Марчело, Никола и Александра, които представиха индивидуални изпълнения.

В препълнената зала публиката се наслади и на разнообразна програма от песни, изпълнени от най-малките възпитаници – „Слънце БЕБЕ“, квартет „Малки“, квартет „Слънце“ и група „Слънце“.

В края на вечерта се състоя официалното изпращане на абитуриентите на групата. Те получиха признание за своята ангажираност и участие в дейността на състава. Кметът Пенчо Милков подари на всеки от абитуриентите книга за Русе – символичен жест и спомен от родния град, с пожелание за бъдещи успехи в следващия етап от тяхното образование и развитие.