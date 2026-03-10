Кметът на Русе: Развитието на градския транспорт е въпрос и на устойчива държавна политика

Кметът на община Русе Пенчо Милков проведе среща с представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България във връзка с исканията за увеличение на възнагражденията на служителите в „Общински транспорт Русе“ с 5 %. В разговора от страна на синдикалната организация участваха вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов, председателят на Регионалния съвет на КНСБ – Русе Боянка Димитрова и председателят на синдикалната организация в „Общински транспорт Русе“ Иван Енчев. От страна на Община Русе в срещата участие взеха заместник-кметът Димитър Недев, директорът на дирекция „Транспорт“ Кремена Минева, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева и директорът на дирекция „Правни дейности“ Елена Тодорова.

В началото на разговора кметът подчерта значението на синдикалното обединение като гарант за трудовите права. „Обединението е най-голямата защита за правата на трудещите се“, заяви Милков и допълни, че развитието на общинското транспортно предприятие е последователна политика на местната власт, тъй като градският транспорт има не само стопанско, но и силно изразено социално значение.

По думите му през последните години предприятието е постигнало значително развитие. „Шофьорите от около 40 вече са над 100 души. Реално се борим да привлечем хора не само със заплати, а и с условия на труд, с модернизиране на автопарка и с други мерки, които да направят професията по-привлекателна“, каза кметът.

Милков обърна внимание и на финансовата рамка, в която функционира системата на градския транспорт. Той посочи, че запазването на достъпна цена на билета и едновременното увеличаване на броя на превозните средства изискват по-широка подкрепа. Според него подобни политики трябва да бъдат разглеждани като национален приоритет.

„За да запазим билета с тази цена и едновременно да увеличаваме броя на превозните средства, това трябва да бъде и устойчива държавна политика. Общината остава единствената в страната, която до момента има подписано споразумение с работещите в сектора“, заяви Милков. Той подчерта, че ще продължи да полага усилия за увеличаване на възнагражденията, така че работата в градския транспорт да бъде привлекателна, но е необходимо държавата да предвиди средства за градовете с развит обществен превоз.

От своя страна вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов също посочи, че за изпълнението на поетите ангажименти между Общината и синдикатите относно заплащането на служителите в градския транспорт и развитието на сектора е необходимо да бъде осигурено целево субсидиране от националния бюджет.

По време на разговора бяха припомнени и основните параметри на тригодишното споразумение за сътрудничество между Община Русе, КНСБ и Федерацията на транспортните синдикати. Документът предвижда поетапно увеличение на възнагражденията в „Общински транспорт“ – Русе, мерки за привличане и задържане на персонал в системата на градския транспорт, подобряване на условията на труд, юридическа подкрепа за служителите при инциденти по време на работа, както и въвеждане на допълнителни мерки за сигурност като видеонаблюдение и видеорегистратори в превозните средства.

На последвалия брифинг пред медии кметът Милков съобщи, че е поел ангажимент да изпрати писмо до Министерството на финансите, с което да запознае институцията със становището на Общината и с исканията на синдикатите. Той изрази надежда, че предложението ще получи подкрепа на национално ниво. „Сумата не е толкова голяма и ще има жизненоважно значение за много хора“, заяви кметът и подчерта, че подкрепя искането на синдиката за целево финансиране на градския транспорт като дейност от обществен интерес.

Кметът поясни, че е поканил синдикалните представители на среща, за да бъде изяснена и ситуацията около обявения протест. По думите му Общината не е имала намерение да възпрепятства протестните действия, а единствено е целяла гражданите да бъдат своевременно информирани за организацията на обществения транспорт.