Кметът на Русе провери първия етап от почистването по поречието на Русенски Лом

Община Русе успешно приключи първия етап от почистването по поречието на река Русенски Лом в участъка от Дъговия мост до базата на ВиК на ул. „Генерал Рождественски“. Кметът Пенчо Милков извърши инспекция на изпълнените дейности на място заедно с Георги Игнатов – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“, и с Ивелин Димитров – главен инспектор в дирекцията и ръководител на общинското доброволно формирование. „С почистването на този участък правим конкретна стъпка към възстановяване на нормалното състояние на реката и към по-добра защита на града при високи води“, заяви кметът. „Ще продължим последователно с останалите етапи, защото поддържането на поречието изисква постоянни усилия и ангажираност.“

Дейностите стартираха през месец декември и продължиха през януари, февруари и част от март, като бяха изпълнени при изключително тежки зимни условия. Значителна част от работата е извършена ръчно, включително във водата, с използване на неопренови костюми.

В рамките на първия етап са почистени приблизително 1,4 км от речното корито – участък, който не е поддържан в продължение на десетилетия и се е превърнал в силно замърсена зона с гъста растителност и множество нерегламентирани сметища. От коритото са отстранени значителни количества отпадъци, включително битови и части от автомобили, врати и пластмасови елементи. Премахнати са също големи дървета и храстова растителност, възпрепятстващи нормалното движение на водата, като за по-тежките дейности е използвана специализирана техника.

В процеса на почистване активно участие взеха и екипи на ОП „Паркстрой“. Въпреки постигнатите резултати, продължаващото нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в района остава сериозно предизвикателство и изисква постоянни усилия за поддържане на вече почистените участъци.

С реализирането на първия етап е постигнато значително подобрение в състоянието на реката – повишена е проводимостта на водата и е направена важна стъпка към възстановяване на екологичния баланс в района.

Като част от усилията за превенция и контрол са изградени четири станции за мониторинг, които измерват нивото на водата и количеството валежи. Те са оборудвани с камери, които могат да изпращат снимки при възникване на проблем. Станциите са разположени на моста в Западна промишлена зона до бившия кораборемонтен завод, на моста в кв. Средна кула, в кв. Долапите и в с. Басарбово.

Кметът Пенчо Милков заяви, че Община Русе предвижда, при осигуряване на необходимото финансиране, да продължи с изпълнението на следващите етапи от почистването, с цел цялостно възстановяване на поречието на река Русенски Лом.